조진웅 “잘못된 건 잘못됐다 말할 수 있어야”…소신 발언 이어간 이유

10일 JTBC 뉴스룸에 조진웅이 출연했다. 사진 = JTBC

정치적 발언에 부담? “잘못된 건 잘못됐다고 말할 수 있어야”

배우 조진웅이 정치적 소신 발언을 이어가는 이유와 그에 대한 생각을 밝혔다.

10일 방송된 JTBC 뉴스룸에는 조진웅이 출연해 광복 80주년을 맞아 개봉을 앞둔 다큐멘터리 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’과 관련한 이야기를 전했다. 이 작품은 홍범도 장군의 일대기를 다룬 다큐멘터리 영화로 조진웅은 내레이션으로 참여했다.

인터뷰에서 안나경 앵커는 2021년 홍범도 장군의 유해를 모실 때 조진웅이 국민 특사로 참여했던 경험을 언급했다. 이에 조진웅은 “의미가 깊다. 거기에 참여하지 않았으면 어떤 인식을 가지고 살고 있었을지”라며 “참여라는 게 굉장히 중요하고, 참여를 통해서 어떤 계기가 생겼다. 아마 우리 영화도 그런 거다”라고 소감을 말했다.

영화 ‘암살’, ‘대장 김창수’ 등 독립군 역할과 그동안 독립운동과 관련된 여러 사회 활동에 참여했던 조진웅에게 이번 작품을 통해 전하고 싶은 메시지가 있는지 질문하자, 조진웅은 “메시지라기보다는 모르고 살면 좀 억울할 것 같다”며 “가뜩이나 힘든 세상, 우리가 다 같이 더불어서 이렇게 힘들게 살고 있는데, 우리가 서 있는 이 공간에 좀 더 잘 뻗을 수 있는 그런 의미의 전달을 하는 게 저의 몫”이라고 밝혔다.

계속해서 배우로서 지키려는 소신에 대해 묻자 조진웅은 “아무 일 없고 평온한 뉴스를 보는 것. 그리고 우리나라의 K-문화가 얼마나 강한지에 대해 자긍심을 갖고 사는 것”이라고 강조했다.

10일 JTBC 뉴스룸에 조진웅이 출연했다. 사진 = JTBC

그런가 하면 앞서 지난해 12월 3일 발생한 비상계엄을 비판했던 조진웅은 이날 배우로서 소신 발언의 부담감에 대해 “그런 질문 받는 자체가 굉장히 억울한 것 같다”고 답했다.

이어 조진웅은 “잘못된 것을 잘못됐다고 얘기하는 것에 왜 부담을 느껴야 하나. 그런 사회가 만들어지면 안 된다. 잘못됐다고 얘기할 수 있는 대한민국 국민이다”라며 “뭐, 매니지먼트에서는 조금 부담이 된다고 하더라고요. 저는 별로 신경 안 씁니다”고 덧붙이며 끝까지 소신 있는 태도를 보였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]