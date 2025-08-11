[내야외야] ‘무더위 날린다’ NC, 19∼24일 홈 6연전서 워터 페스티벌 개최

사진=NC 다이노스 제공

공룡들과 함께 여름 불볕 더위를 이겨낸다.

프로야구 NC가 19일부터 24일까지 창원 NC파크에서 열리는 홈 6연전 기간 동안 ‘BNK경남은행과 함께하는 2025 워터 페스티벌 위크’를 개최한다.

워터 페스티벌 기간 동안 창원 NC파크는 팬들을 위한 거대한 물놀이 공간으로 탈바꿈한다. 1루 응원단상과 보조단상에는 더위를 식혀줄 워터캐논이 설치되고, 워터건을 든 응원단 랠리 다이노스가 팬들과 함께 무더위를 날린다. 입장 관중을 대상으로 워터 페스티벌 분위기에 가장 잘 어울리는 복장을 뽑는 ‘임팩트 드레서 선정 이벤트’가 진행되며, 선수단도 더그아웃에 비치된 물총으로 워터 페스티벌 분위기를 함께할 예정이다.

창원 NC파크 GATE 1 앞 가족공원에는 ‘BNK경남은행과 함께하는 엔팍 스플래시존’이 마련된다. 아쿠아 슬라이딩, 물총 배틀필드, 물풍선 ABS 등 다채로운 체험 프로그램이 준비돼 창원 NC파크를 찾은 모든 팬이 함께 즐길 수 있다.

워터 페스티벌 기간 중 19~21일 삼성과의 3연전은 ‘미드 서머 시리즈’로 열린다. 스웨덴의 대표 여름 축제에서 착안한 미드 서머 시리즈는 무더운 여름을 잘 이겨내고 시즌의 성공적인 마무리를 기원하는 의미를 담았다. 이를 위해 지역을 대표하는 인물들이 대거 초청된다.

사진=NC 다이노스 구단 사회관계망서비스(SNS)

'미드 서머 시리즈'의 경기 전 애국가는 경남문화예술진흥원 경남음악창작소 뮤지시스 아티스트들이 맡는다. 19일 위나, 20일 수노, 21일 문칸토가 차례대로 창원 NC파크를 빛낸다.

19일 승리기원 시구와 시타는 국립창원대 카누부 소속 박환 선수와 조수빈 선수가 진행한다. 이들은 최근 ‘제21회 백마강배 전국카누경기대회’에서 금메달 7개, 은메달 7개, 동메달 1개를 획득하며 남녀대학부 종합 준우승을 차지했다. 두 선수는 이번 시구·시타를 통해 NC에 승리의 기운을 전달할 예정이다.

20일 시구는 시티 팝 등 다양한 장르의 음악을 선보이는 가수 김아름이 맡으며, 21일에는 미스 부산울산경남 지역대회 ‘진’ 최윤서, ‘선’ 박지유, ‘미’ 전유진이 함께 합동 시구를 선보인다.

‘미드 서머 시리즈’ 이후 22일 롯데전은 BNK경남은행 스폰서데이로, 24일 경기는 동성모터스 스폰서데이로 진행된다.

보다 자세한 내용은 NC 구단 앱과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]