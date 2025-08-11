정희원, ‘유퀴즈’ 방송에 전문의와 라이브 예고…“과학적 근거 부족해”

사진=MBC ‘라디오스타’ 방송 화면 캡처

‘저속노화’로 유명한 정희원 박사가 최근 화제가 된 건강 정보에 반기를 들었다.

정희원 박사는 10일 자신의 유튜브 커뮤니티를 통해 11일 오후 9시 생방송 토크를 진행할 예정이라며, 최근 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭(유퀴즈)’에서 소개된 건강 상식에 대해 반론을 제기하겠다고 밝혔다.

정희원 박사는 “방송에서 ‘물을 많이 마시면 심장 전기가 끊겨 사망할 수 있다’거나 ‘채소와 과일을 많이 먹으면 저나트륨혈증이 생긴다’, ‘저염식은 오히려 위험하다’는 주장이 나왔다”며 “해당 발언들은 과장되었거나 과학적 근거가 부족해 건강한 생활 습관에 대한 혼란을 줄 수 있다”고 설명했다.

정 박사는 이를 바로잡기 위해 대한신장학회 이사이자 신장 전문의인 김세중 교수와 함께 실시간 방송을 진행한다고 알렸다.

사진= tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

6일 ‘유퀴즈’에 출연한 충남대 명예교수 이계호 씨는 “하루 2리터 물 섭취는 누구에게나 좋은 게 아니며, 지나친 저염식과 채소 섭취는 오히려 건강을 해칠 수 있다”며 주목을 받았다.

