스마일게이트 스토브, ‘BIC 2025’ 참가…팝업 부스→퍼블리싱 존 운영

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 ‘스토브’가 오는 15일(금)부터 17일(일)까지 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 ‘부산인디커넥트페스티벌 2025’(이하 BIC 2025)에 플래티넘 스폰서로 참가한다. 올해로 4년 연속 BIC와 함께하는 스토브는 플랫폼과 퍼블리싱 부문을 아우르는 부스를 운영하며 플랫폼을 비롯해 인디게임 생태계 지원, 퍼블리싱 역량을 적극 알릴 예정이다.

스토브는 이번 BIC에서 자사의 대표 레이블을 직접 체험할 수 있는 ‘팝업 스토브’ 부스와 스마일게이트가 퍼블리싱하는 다양한 타이틀을 한 자리에서 만나볼 수 있는 ‘스마일게이트 퍼블리싱 존’을 운영하며 방문객들을 맞이한다.

‘팝업 스토브’ 부스는 ‘재미는 POP! 감동은 UP! 대한민국 대표 게임 플랫폼 스토브’라는 슬로건 아래, 스토브를 대표하는 5개 레이블을 주제로 한 체험형 콘텐츠를 선보인다. ‘스토브 ONLY’ 퀴즈, 무료 게임 배포 ‘스토브는 0원해’, 스토브 한글화 인기 투표 ‘스토브는 한글이야’ 등 각각의 개성을 담은 미션을 완수하면 애플워치, 기계식 키보드, 스토브 할인 쿠폰 등 경품 추첨 기회가 주어진다.

‘스마일게이트 퍼블리싱 존’에서는 스마일게이트가 직접 퍼블리싱하는 5종의 타이틀을 시연할 수 있다. ‘네온 어비스 2(Neon Abyss 2)’, ‘아르티스 임팩트(Artis Impact)’, ‘V.E.D.A’, ‘아키타입 블루(Archetype Blue)’, ‘레벨업 못하는 플레이어’ 등 다양한 장르와 스타일의 작품을 한 자리에서 경험할 수 있으며, 현장에서 스팀 위시리스트 등록도 가능하다.

온라인에서는 29일(금)까지 ‘스토브인디 X BIC 2025’ 콜라보 페이지를 운영한다. 해당 페이지에서는 올해 BIC 출품작을 사전 체험할 수 있고, BIC 기간 한정으로 전략 게임 ‘배를 버려라’를 무료로 배포한다. 또한 콜라보 페이지 내 정식 출시작을 20% 할인된 가격에 구입할 수 있는 쿠폰을 제공해, 오프라인뿐 아니라 온라인에서도 BIC의 열기를 즐길 수 있는 기회를 마련했다.

스토브는 올해 BIC 참가를 통해 플랫폼으로서의 폭넓은 라인업과 퍼블리셔로서의 세심한 지원 역량을 함께 선보이며, 인디게임 창작자와 이용자 모두에게 더 큰 가치를 전달한다는 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]