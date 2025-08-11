넷마블, 프레스룸 채널 ‘게임 미디어 허브’ 오픈…영상 등 게임 리소스 한곳에

넷마블은 전 세계 게임 이용자들과 미디어, 크리에이터들이 자유롭게 이용할 수 있는 글로벌 프레스룸 채널 ‘넷마블 게임 미디어 허브(Netmarble Game Media Hub)’를 오픈했다고 11일 밝혔다.

‘넷마블 게임 미디어 허브’는 넷마블 신작 및 인기 게임들의 공식 콘텐츠를 쉽고 빠르게 제공하기 위해 개설한 채널로 누구나 넷마블 게임의 원본 이미지, 영상, 보도자료 등 다양한 리소스를 편하게 확인하고 다운로드 받을 수 있다. 한국어를 비롯해 해외 이용자들을 위해 영어, 일본어를 함께 지원한다.

또한 8월 20일(현지시간) 개막하는 ‘게임스컴(Gamescom) 2025’ 전용 탭을 마련해, 관련 게임 콘텐츠를 한눈에 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 할 예정이다.

넷마블은 앞으로 콘텐츠 크리에이터들이 양질의 게임 공식 리소스를 적극 활용해 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하여 생태계 활성화에도 기여한다는 방침이다.

임현섭 넷마블 뉴미디어실장은 “넷마블 게임 미디어 허브를 통해 국내외 이해관계자들이 보다 신속하게 공식 리소스를 확보하고, 이를 바탕으로 다양한 디지털 콘텐츠 제작 및 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 기대한다”라면서 “향후에도 넷마블은 다양한 방식으로 이해관계자들과의 소통에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

넷마블은 공식 SNS 채널과 브랜드 미디어 채널 ‘채널 넷마블’을 통해 다양한 소식들을 빠르게 전달하고 있으며, 이러한 노력을 인정받아 ‘2025 대한민국 디지털 고객만족도 조사(HTHI)’ 게임 부문에서 8년 연속 1위를 달성했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]