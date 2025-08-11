[SW현장] ‘컴백’ 키 “하고 싶은 콘셉트로 돌아와…오래 참았다”

가수 키가 11일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 정규 3집 '헌터'(HUNTER)' 발매 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 키 정규 3집 '헌터'는 2022년 8월 정규 2집 '가솔린'(Gasoline) 이후 3년 만에 발표되는 키의 새 정규 앨범이자 '나'와 '자아'에 대한 다양한 이야기를 전반에 녹여낸 앨범이다. 타이틀 곡 '헌터'를 포함한 다채로운 장르의 총 10곡으로 구성되어 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

다시 파격적으로 돌아왔다. ‘헌터’로 변신한 키가 ‘나’와 ‘자아’에 대해 노래한다.

키는 컴백 당일인 오늘(11일) 오후 서울 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 새 앨범 ‘헌터(HUNTER)’ 발매 기념 기자간담회를 열었다.

‘헌터’는 2022년 8월 정규 2집 ‘Gasoline’(가솔린) 이후 3년 만에 발표되는 키의 새 정규 앨범이다. ‘헌터’는 웅장한 베이스와 묵직한 킥 사운드에 리드미컬한 기타 리프, 다양한 신스 패드가 조화를 이룬 댄스 곡으로, 상대에게 집착하는 '나'와 상대방과의 복잡한 관계에서 느끼는 '고통 속 환희'를 풀어낸 가사가 특징이다.

지난 주말 열린 ‘SMTOWN LIVE 2025’ 도쿄돔 공연에서 타이틀곡 ‘헌터’ 무대를 최초 공개했다. 이날 키는 “무대 하는 동안은 반응을 생각할 틈이 없었는데, 1일차 공연 이후 반응을 확인하고 나서 뿌듯했다”고 후기를 전했다.

이번 앨범에 담은 ‘또 다른 나’를 만나는 과정을 ‘도시 괴담’ 콘셉트의 유기적인 프로모션으로 선보여 화제가 됐다. “가장 큰 키워드는 호러”라고 소개한 키는 “타이틀곡도 비교적 빨리 정해졌고, 10곡으로 구성됐다. 공연을 상상하며 수록곡을 채웠다”고 소개했다.

더불어 타이틀 곡 ‘HUNTER’ 뮤직비디오는 앞서 오픈된 트레일러의 키가 ‘또 다른 나’인 ‘헌터’와 마주한 내용과 연결되며, 키의 존재를 대체하려는 ‘헌터’와 스스로를 지키고자 ‘헌터’에게 맞서는 키의 기묘하고 예측불가한 스토리를 스릴러 영화처럼 담았다.

키의 연기력이 돋보이는 뮤직비디오다. “굉장히 만족스러운 결과물이 나왔다”고 말한 키는 “처음에는 이 콘셉트가 너무 밝나 생각하기도 했지만, 묘한 포인트가 될 수 있을 것 같았다. 예전에 듣던 팝 같은 음악에 입히는 게 재밌을 수도 있겠다는 생각을 하게 됐다”고 작업 과정을 전했다.

과감한 연기력의 뮤직비디오에 대해서도 말을 얹었다. “팀 활동을 하면서도 하나씩 과한 것을 하면 늘 편집을 당했다. 그래도 욕심은 계속 있었다”며 “마침 서브스턴스라는 좋은 영화가 영감을 줬고, 강력한 힘이 있는 연기를 하고 싶었다. 원래 뮤직비디오 연기를 선호하지 않는데 이번에는 스토리도 담아봤다”고 답했다.

타이틀곡 ‘헌터’ 선정에 이유에 대해서는 “‘가솔린’ 이후로 너무 전투적인 곡만 들려드린 것 같아서 조금 분위기를 바뀌었다. 그러다보니 성에 안차더라”며 “하고 싶은 대로 조금 돌아가야겠다고 생각했다. 녹음실에서 데모 딱 들었을 때 해야겠다는 생각이 들었다. 오래 참았다”고 솔직한 대답을 내놨다.

수록곡 ‘스트레인지(Strange)’에 대해서는 “고음역대 노래를 한번 해보고 싶어서 도전했다. 예능하면서 맨날 소리지르다 보니 한번 해보고 싶었는데 ‘케이팝 데몬 헌터스’라는 영화가 나올 지 몰랐다. 뮤직비디오까지 찍었는데 나왔더라”라고 웃으며 “고음의 ‘골든’ 챌린지도 화제더라. 이 노래도 고음 파트가 있다. 워딩 자체가 주는 힘이 있다. 헌터가 익숙해져있을 때 나오게 되어 감사하기도 하다”고 했다.

이어 ‘라벤더 러브(Lavender Love)’에 관해서는 “이 앨범은 결국 이 노래를 듣기 위해 향해간다. 공연장에서 컨페티가 날리는 모습을 생각했다. 마음 찡해지는 노래를 마지막에 넣고 싶었다. 앨범이 내가 바라는 공연의 형태처럼 꾸며졌다”고 부연했다.

정규 3집으로 컴백한 키는 컴백 활동에 이어 9월 26~28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 솔로 콘서트 ‘2025 KEYLAND : Uncanny Valley’(2025 키랜드 : 언캐니 밸리)를 개최하며, 타이베이, 도쿄 등을 찾아 투어를 펼칠 예정이다.

