메달리스트, 한국 공식 론칭…무카페인·저칼로리 피로 회복템

사진= 메달리스트

카페인 없는 클린 에너지 ‘메달리스트(MEDALIST)’ 에너지 드링크가 한국에 상륙했다고 12일 밝혔다.

‘메달리스트’는 일본에서 30년간 누적 1억 포 이상 판매된 국민 피로회복제로 스포츠 선수부터 직장인까지 “지친 일상에 필요한 회복템”으로 오랜 시간 사랑받아 왔다. 특히 구연산 회로(Krebs Cycle) 이론을 기반으로 개발되어 자두·흑식초에서 추출한 고함량 구연산(3,252mg)이 체내 젖산을 분해해 근본적인 피로 해소에 도움을 준다는 것이 업체 측 설명이다.

브랜드에 따르면 ‘메달리스트’는 카페인이나 타우린이 전혀 포함되지 않은 에너지 드링크다. 대신 구연산, 비타민 B군, BCAA, 크레아틴, 칼슘, 마그네슘 등 기능성 성분을 풍부하게 담아 운동 전후 컨디션 회복은 물론 집중력 유지, 면역력 강화, 신진대사 활성화에 도움을 준다. 또한 과학적으로 설계된 최소한의 칼로리로 에너지 회복을 돕고, 8대+20대 알레르기 유발 성분 무첨가로 학생, 직장인, 부모 등 누구나 안심하고 섭취할 수 있다. 분말 스틱형으로 휴대가 간편하고, 물에 빠르게 녹아 바쁜 일상 속에서도 간편하게 마실 수 있다.

기존 에너지 드링크가 카페인이나 당분으로 ‘일시적 각성’을 유도했다면 ‘메달리스트’는 지속 가능한 회복을 제안한다. 운동, 육아, 업무 등으로 피로가 일상이 된 현대인들에게, 카페인 없이 몸속 에너지 회로를 활성화하는 ‘클린 회복 루틴’을 제시하고 있다.

특히 여름철 러닝, 헬스, 골프, 크로스핏, 등산 등을 즐기는 이들 사이에서는 운동 전후 회복템으로 인스타그램을 통해 입소문이 빠르게 확산 중이다.

오는 8월 19일 오후 7시에는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 20% 할인 혜택과 함께 추첨을 통해 메달리스트 전용 보틀을 증정하는 등 다양한 이벤트도 진행될 예정이다.

‘메달리스트(MEDALIST)’ 에너지 드링크는 네이버 브랜드 스토어, 쿠팡, 메달리스트 공식몰에서 만나볼 수 있다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

