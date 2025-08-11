‘문원♥’ 신지, 600만 뷰 상견례 영상에 “그 얘기 그만!”

사진= 유튜브 채널 ‘꼰대희’ 화면 캡처

혼성그룹 코요태 멤버들이 김대희의 유튜브 채널에 출연해 유쾌한 티키타카를 선보였다.

10일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 “종민, 빽가만 보냈더니 답답해서 직접 나온 신지랑 물냉면 한 그릇”이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이 영상에는 코요태의 신지, 김종민, 빽가가 게스트로 출연해 개그맨 김대희와 식사를 하며 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

김종민은 “빽가도 유튜브 채널을 시작했다”고 운을 뗐고, 이에 빽가는 “‘빽가형’이라는 이름으로 한 달 전부터 콘텐츠를 올리고 있다”고 덧붙였다. 김대희는 “그런 건 다 얘기하라니까”라며 분위기를 유쾌하게 이끌었다.

이어 신지도 본인의 유튜브 활동을 언급했다. 신지는 “‘어떠신지?!?’라는 채널 운영 중”이라며 자랑스레 말했고, 김종민이 “봤죠?”라며 김대희에게 확인을 요구하자, 신지는 “조용히 좀 해!”라고 바로 제지하며 웃음을 자아냈다.

특히 빽가는 “신지 채널 최고 조회수가 600만 뷰가 넘었지 않느냐”고 언급했고 김대희는 “그런 민감한 질문은 원래 안 한다”며 센스 있게 신지를 배려했다. 신지는 “나야 괜찮은데, 옆에 이 둘이 자꾸 놀려서 그래”라며 웃으며 답했다.

이후 빽가는 갑자기 “화장실 좀 다녀올게요”라며 김대희의 어깨를 토닥였는데 이는 신지 유튜브에서 공개됐던 상견례 영상의 한 장면을 패러디한 것으로 밝혀져 현장을 폭소케 했다.

한편, 신지는 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 앞두고 있다. 신지의 유튜브 채널에는 문원과 코요태 멤버들이 함께한 상견례 영상이 공개돼 큰 화제를 모은 바 있다. 해당 영상에서 문원은 초혼이 아님을 밝혔고 슬하에 자녀가 있다고 고백했다.

