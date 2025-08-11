‘발로란트’ 농심 레드포스, 젠지 꺾고 PO 합류…한국팀 전원 PO행

젠지를 꺾고 자력으로 플레이오프에 올라간 농심 레드포스. 사진=LCK

농심 레드포스가 VCT 퍼시픽 스테이지 2 정규 리그 막바지에 연승을 달리면서 플레이오프 티켓을 획득함으로써 한국 네 팀 모두 플레이오프에 진출하는 쾌거를 이뤄냈다.

5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 '발로란트'의 개발 및 유통사인 라이엇 게임즈는 지난 8일(금)부터 11일(일)까지 서울특별시 마포구 상암동에 위치한 SOOP 콜로세움에서 열린 VCT 퍼시픽 스테이지 2 4주 차에서 농심 레드포스가 알파조에서 계속 선두를 달리고 있던 젠지를 2대0으로 완파하면서 플레이오프에 진출했다고 밝혔다.

◆ 농심 레드포스, 젠지 잡아내고 알파조 2위로 마무리

3주 차까지 플레이오프 진출을 확정하지 못했던 농심 레드포스는 알파조 최강으로 군림하고 있던 젠지를 2대0으로 격파하는 이변을 일으켰다. 농심 레드포스는 8일 열린 젠지와의 대결에서 2대0 완승을 거뒀다.

농심 레드포스는 '로터스'에서 열린 1세트에서 '페르시아' 양지온의 오멘이 22킬 11데스를 기록했고 '담비' 이혁규가 웨이레이로 22킬 14데스를 만들어내면서 젠지를 13대9로 제압했다. '어센트'에서 열린 2세트에서 농심 레드포스는 전반을 7대5로 앞섰지만 후반에 젠지에게 7개의 라운드를 내주면서 연장에 돌입했다. 연장에서 '알비' 구상민의 바이퍼가 살아난 농심 레드포스는 1, 2라운드를 모두 가져가면서 젠지를 2대0으로 격파했다. 3승 2패로 젠지와 타이를 이뤘지만 맞대결 전적과 라운드 득실에서 우위를 점한 농심 레드포스는 정규 시즌을 2위로 마쳤다.

농심 레드포스가 젠지를 꺾으면서 1위로 올라선 DRX는 하루 뒤인 9일(토) 열린 글로벌 이스포츠와의 대결에서 깔끔하게 세트 스코어 2대0으로 승리하면서 알파조에서 유일하게 4승 고지를 점하며 1위를 확정했다. DRX는 그룹 스테이지 조 1위에게 주어지는 플레이오프 2라운드 직행 티켓을 손에 넣으면서 여유롭게 플레이오프를 준비할 시간을 벌었다.

◆ T1, 데토네이션 포커스미 꺾고 플레이오프 상위조 확정

데토네이션 포커스미를 제압하고 오메가조 3위를 확정 지은 T1. 사진=LCK

오메가조는 알파조와 달리 3주 차 종료 시점에 이미 플레이오프에 진출하는 네 팀이 모두 정해졌다. 다만 최종 순위는 아직 결정되지 않았고 조 4위는 하위조에서 플레이오프를 시작하는 만큼 4주 차 경기도 플레이오프 진출 여부 못지않게 치열한 양상으로 진행됐다.

그 가운데 10일 정규 시즌 마지막 경기로 펼쳐진 T1과 데토네이션 포커스미의 대결에서 T1이 세트 스코어 2대0으로 승리를 거두며 정규 시즌 3위에 올랐고, 상위조 1라운드 진출을 확정지었다. 1세트 '선셋'에서 T1은 전반전을 9대3으로 앞서며 기세를 잡았고 '이주' 함우주가 19킬 11데스를 기록하며 활약한 가운데 상대의 에이스 '메이' 세키 이부키의 반격을 효과적으로 제압하며 13대6으로 여유 있게 승리했다. 이어진 2세트 '어센트'에서도 T1은 보다 조직적인 팀플레이를 앞세워 13대9로 마무리하며 2대0으로 완승을 거뒀다.

T1의 승리로 오메가조에서는 T1, 탈론 이스포츠, 데토네이션 포커스미 등 세 팀이 모두 3승 2패로 타이를 이뤘다. 타이브레이커 규정에 따라 탈론 이스포츠가 조 2위, T1이 3위, 데토네이션 포커스미가 4위로 정규 시즌을 마무리했다.

VCT 퍼시픽 스테이지 2 플레이오프는 오는 13일(수) 개막한다. 각 조의 1위 팀은 플레이오프 2라운드에서 시작하며 4위 팀은 하위조 1라운드부터 경기를 치른다. 2위 팀은 반대 조의 3위 팀과 상위조 1라운드에서 맞붙는다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]