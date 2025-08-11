‘무패 투수’ 폰세 제쳤다… KT 괴물타자 안현민, 7월 월간 MVP ‘우뚝’

사진=KT 위즈 제공

마치 ‘불도저’처럼 나아간다.

외야수 안현민(KT)이 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 7월 월간 MVP로 선정됐다. KT 선수로는 2023시즌 8월 쿠에바스 이후 2년여 만의 월간 MVP이며, 야수로는 2020시즌 6월 로하스 이후 5년 1개월 만이다.

안현민은 기자단 투표 총 35표 중 24표(68.6%), 팬 투표 44만7304표 중 3만2578표(7.3%)로 총점 37.93점을 받았다. 기자단 투표 5표, 팬 투표 24만3379표로 총점 34.35점을 기록한 ‘무패 투수’ 코디 폰세(한화)는 이번 투표 순위서 2위를 기록했다.

올 시즌 마법사 군단의 핵심타자로 활약하며 많은 이목을 끌고 있다. 안현민은 7월 한 달 동안 무려 타율 0.441(68타수 30안타)을 기록, 같은 시기 타율 0.465를 마크한 외야수 구자욱(삼성·71타수 33안타)에 이어 이 부문 2위에 이름을 올렸다. 안타 생산 능력은 물론, 다른 타격 능력도 번뜩였다.

홈런 5개와 함께 타점도 14개를 기록하며 정확성에 더해 장타 및 클러치 능력까지 공격에서 전천후 활약을 펼쳤다. 더불어 출루율과 장타율은 각각 0.551과 0.706으로 해당 부문 1위에 올랐다.

멈출 기세가 보이지 않는다. 안현민은 8월에도 9경기에 출장해 8안타(2루타 2개), 5타점, 5볼넷을 작성하는 등 타격과 출루에서 고른 활약을 펼치며 팀의 순위 싸움에 힘을 보태고 있다. 지난 10일 수원 삼성전에선 4타수 1안타를 쳐 마침내 시즌 100안타를 돌파했다.

한편 한국야구위원회(KBO)에 따르면 7월 MVP로 선정된 안현민에게는 상금 300만원과 트로피가 전달될 예정이다.

