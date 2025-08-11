지드래곤, ‘재벌돌’ 애니에 응원 댓글…“후배님, 열심히 하세요”

사진= 애니, 지드래곤 SNS

가수 지드래곤이 신예 아이돌 애니(본명 문서윤)를 공개적으로 응원해 화제를 모으고 있다.

최근 신인 혼성그룹 ‘올데이 프로젝트’의 멤버 애니는 자신의 인스타그램에 “‘엠카운트다운’ in 보령”이라는 글과 함께 다수의 무대 비하인드 사진을 게재했다.

사진 속 애니는 빨간 팬츠와 화려한 액세서리를 조합해 독보적인 스타일링을 선보였다. 큐티하면서도 시크한 무드가 돋보이며, 포니테일 헤어스타일까지 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.

누리꾼들은 “너무 예뻐요”, “큐티 섹시 그 자체”, “보령 또 와줘요”, “포니테일 찰떡” 등의 반응을 보이며 그녀의 무대 위 존재감을 칭찬했다.

특히 이 게시물에는 지드래곤이 “후배님, 열심히 하세요”라는 댓글과 함께 ‘좋아요’를 남기며 눈길을 끌었다.

한편 애니는 신세계 정유경 회장의 장녀로, 컬럼비아 대학교에서 미술사학을 전공하다가 휴학 후 지난 7월 23일 올데이 프로젝트 멤버로 데뷔했다.

