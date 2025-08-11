[한강로 컷] 템파베이 김하성, 시즌 2호포 멀티장타에 볼넷까지

탬파베이 레이스의 김하성이 10일(현지 시간) 미 워싱턴주 시애틀의 T-모바일 파크에서 열린 2025 메이저리그 시애틀 매리너스와의 경기 4회 초 1점 홈런을 친 후 베이스를 돌고 있다. AP/뉴시스

메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스의 김하성이 11일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀에 위치한 T-모바일 파크에서 열린 2025 MLB 정규리그 시애틀 매리너스와의 맞대결에서 7번타자 겸 유격수로 선발 출전, 3타수 1득점 2안타(1홈런) 2타점 1볼넷을 기록했다.

탬파베이 레이스의 김하성이 10일(현지 시간) 미 워싱턴주 시애틀의 T-모바일 파크에서 열린 2025 메이저리그 시애틀 매리너스와의 경기 2회 초 1타점 2루타를 친 후 세리머니를 하고 있다. AP/뉴시스

김하성은 이날 시애틀 선발투수 브라이언 우에게 2루타와 홈런, 볼넷을 차례로 뽑아냈다. 첫 타석부터 방망이가 불을 내뿜었다. 김하성은 2회 초 1사 2루에서 브라이언 우가 던진 5구째 시속 154.1㎞ 직구를 공략, 좌익수 왼쪽 빈 공간으로 떨어지는 1타점 적시타(1-4)를 만들었다.

탬파베이 레이스의 김하성이 10일(현지 시간) 미 워싱턴주 시애틀의 T-모바일 파크에서 열린 2025 메이저리그 시애틀 매리너스와의 경기 2회 초 1타점 2루타를 치고 있다. AP/뉴시스

또한 김하성은 4회 초 2사 주자 없는 상황에서 솔로포(3-4)까지 쳤다. 브라이언 우의 초구 155.3㎞ 직구를 때려 좌측 담장을 넘겼다. 김하성의 올 시즌 2호 홈런이다.

탬파베이 레이스의 김하성이 10일(현지 시간) 미 워싱턴주 시애틀의 T-모바일 파크에서 열린 2025 메이저리그 시애틀 매리너스와의 경기 4회 초 1점 홈런(시즌 2호)를 친 후 세리머니를 하며 홈에 들어오고 있다. AP/뉴시스

연거푸 장타를 허용한 시애틀은 김하성을 경계하기 시작했다. 브라이언 우가 6회 초 2사 주자 없는 상황에도 김하성에 맞서 스트레이트 볼넷을 내줬을 정도다.

한편 김하성의 시즌 타율은 0.192에서 0.218(55타수 12안타)가 됐다. OPS(출루율+장타율)는 0.681이다.

