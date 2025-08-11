“댕냥이 진드기 전염병, 15분 내 확인”… 진단키트 개발 ‘국내최초’

반려동물의 진드기 전염병을 빠르게 확인할 수 있는 SFTS 신속항원 진단키트 사진. 농림축산검역본부 제공

“반려동물 진드기 전염병, 이젠 15분 안에 확인할 수 있어요!”

농림축산검역본부가 국내 최초로 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)을 즉시 진단할 수 있는 신속 항원 진단키트를 출시했다고 11일 밝혔다. 동물질병 진단키트 전문기업 메디안디노스틱와 손잡고 개발한 제품이다.

SFTS는 참진드기가 매개하는 바이러스성 인수공통전염병으로, 발열, 구토, 설사 등 증상을 유발한다. 2013년 국내 첫 환자가 발생한 이후로 지속 발생하는 가운데 최근 동물병원 종사자가 반려동물로부터 감염된 사례가 보고되기도 했다.

기존 반려동물 SFTS 진단에는 시간이 오래 걸렸다. 시료를 채취하고 실험실까지 이송한 뒤 4시간 정도 소요되는 유전자 진단 검사를 해야 했다.

이번에 개발된 신속 항원 진단키트는 실험실까지 이송할 필요 없이 일선 동물병원에서 15분 내외로 감염 여부를 확인할 수 있다. 반려동물의 신속한 치료는 물론, 사람으로의 감염도 선제적으로 차단할 수 있을 것으로 기대된다.

김정희 농림축산검역본부장은 “이번 진단키트가 동물 보건 증진 및 인체 감염 차단에 기여할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 민간과의 공동개발 등 연구 협력을 이어나가 가축전염병 및 인수공통감염병 대응을 강화하겠다”고 말했다.

