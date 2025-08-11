코성형 결과 불만족?... 원인에 따른 맞춤형 코재수술 받아야

최근 코성형 후 만족스럽지 않은 결과로 인해 코재수술을 고민하는 이들이 늘어나고 있다. 실제로 재수술을 원하는 환자들은 외형적인 문제뿐만 아니라 숨쉬기 어려운 기능적인 불편함을 동시에 호소하는 경우가 많다.

이에 따라 단순한 미용 목적의 재수술을 넘어서 의학적 정밀성과 숙련된 노하우가 요구되는 고난도 재수술의 중요성이 부각되고 있다.

이승찬 티에스성형외과 원장은 “재수술을 희망하는 환자 대부분이 첫 수술 이후 만족도가 낮거나, 시간이 지남에 따라 코 모양이 무너지는 현상, 비중격이 휘어져 숨쉬기 어려운 증상이나 구축 등의 기능적 문제로 병원을 찾는다”며 특히 과도한 보형물 사용이나 조직 손상으로 인해 코 구조가 약해진 상태에서는 개개인의 상태에 맞는 맞춤형 수술계획이 반드시 필요하다”고 강조했다.

코재수술의 주요 원인으로는 ▲ 코끝이 들리거나 떨어지는 현상 ▲ 비대칭, 휘어진 콧대 ▲ 코 안쪽 유착 및 염증 ▲ 피부 얇음으로 인한 보형물 윤곽 비침 ▲ 구축으로 인한 단단하고 부자연스러운 모양 등이 있다.

이승찬 원장은 “한 번의 수술 실패가 회복하기 어려운 조직 손상으로 이어질 수 있어, 재수술은 더욱 신중해야 한다”며 CT 등 정밀검사와 해부학적 분석을 통해 기능적 개선과 심미적 완성도를 높이는 방향으로 수술을 설계하는 것이 중요하다”고 설명했다.

이어 “성형수술은 결과도 중요하지만, 실패했을 경우 얼마나 정확하게 복원할 수 있는지에 대한 대안도 함께 고려돼야 한다”며 “재수술을 고민중이라면 단순히 디자인만이 아닌, 기능적인 접근이 가능한 의료진과 충분히 상담한 뒤 결정하는 것이 바람직하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

