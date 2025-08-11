코스모코스 다나한·꽃을든남자, 두피·피부 고민 잡는 신제품 4종 출시

KT&G 계열사 ㈜코스모코스가 여름철 두피와 피부 고민을 동시에 해결해줄 신제품 4종을 새롭게 선보였다.

이번 신제품은 한방화장품 브랜드 다나한에서 선보이는 탈모 케어 라인 3종과 토탈 뷰티 케어 브랜드 ‘꽃을든남자’에서 출시한 고보습 수분크림 1종이다. 이번 라인업은 무더운 여름 날씨로 인해 심화되는 두피 자극, 열감, 피지, 탈모, 수분 부족 등 계절적 피부 스트레스 해소에 초점을 맞췄다.

먼저 다나한에서 새롭게 출시한 ‘초담은’ 라인의 탈모 케어 3종은 브랜드 정체성인 자연 한방 원료와 현대 탈모 과학을 접목해 효능과 사용감을 동시에 만족시키는 제품군이다.

모든 제품에는 두피 본연의 건강함을 키워주는 어성초, 자소엽, 녹차를 조합한 '3초 성분'과 홍삼추출물이 함유되어 있으며, 탈모 증상 완화 기능성 인증도 완료했다. 두피 타입 별 특성을 고려해 맞춤형으로 사용할 수 있는 것이 특징이다.

‘초담은 쿨링 탈모 샴푸’는 지성 두피와 두피 열감, 피지 등 계절성 고민에 집중한 제품이다. 4종의 민트 성분이 함유돼 즉각적인 청량감을 제공하고, AHA, LHA, PHA 복합 성분과 ACZERO 특허 성분이 두피 모공을 막는 각질과 피지 케어를 도와 두피를 깨끗하게 유지해 준다.

‘초담은 영양 탈모 샴푸’와 ‘초담은 영양 탈모 트리트먼트’는 여름철 자극 받은 민감성 두피를 진정 및 강화시키고 모발 케어까지 초점을 맞춘 제품이다. ‘초담은 영양 탈모 샴푸’는 동백 오일과 콜라겐 성분이 거칠고 힘 없는 모발을 부드럽고 탄력 있게 가꿔주며, 미산성 포뮬러로 두피 밸런스도 함께 유지해준다.

‘초담은 영양 탈모 트리트먼트’는 샴푸와 함께 사용할 경우 시너지 효과를 기대할 수 있도록 설계됐다. 하수오추출물, 20종 아미노산, 7종 단백질이 손상된 모발을 집중적으로 케어하여 탄력과 윤기를 부여하는 역할을 한다. 또한, 민감성 두피도 순하게 사용할 수 있도록 실리콘이 함유되지 않은 게 특징이다.

토탈 뷰티 케어 브랜드 '꽃을든남자'에서는 고보습 수분크림 ‘리얼 아쿠아 모이스처 크림’을 출시했다. 자작나무 수액과 10중 히알루론산, 배초향추출물이 결합된 고보습 포뮬러로, 피부 속부터 수분을 채워주고 빠르게 흡수되어 끈적임 없이 산뜻하게 마무리된다. 주름 개선과 미백의 이중 기능성 인증을 받았으며, 민감 피부도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 설계로 데일리 수분 케어에 적합하다.

㈜코스모코스 관계자는 “이번 신제품은 여름철 피부와 두피 고민에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 효능과 사용감을 모두 고려해 기획했다”며 “각 브랜드의 전문성을 담은 솔루션을 통해, 계절에 민감한 피부와 두피를 보다 편안하게 관리해보길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]