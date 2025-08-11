노출의 계절, 튼살 고민이라면… “’이 시술’ 병행 치료 주목”

점점 옷차림이 가벼워지는 계절, 예상치 못한 피부 고민이 드러나면서 자신감을 떨어뜨리는 경우가 있다. 그 중 대표적인 것이 바로 튼살이다. 특히 복부나 허벅지, 팔, 엉덩이 등 노출이 잦은 부위에 자리한 튼살은 뚜렷한 해결 방법이 없어 방치되는 경우가 많다.

튼살은 일반적으로 피부가 급격히 늘어나거나 줄어들 때 콜라겐과 탄력 섬유가 손상되며 발생한다. 임신, 급격한 체중 변화, 사춘기 성장 등이 주요 원인이다. 초기에는 붉은 선처럼 나타나지만 시간이 지나면 흰색의 흉터로 변하며 자연 치유가 어렵고, 오히려 시간이 지날수록 치료 반응이 떨어지기도 한다.

이러한 이유로 최근엔 피부 자극은 줄이면서도 콜라겐 재생을 유도하는 장비와 성분을 병행한 ‘복합 치료법’이 관심을 받고 있다.

부산 바라봄의원 권미은 원장에 따르면 최근에는 ‘큐어젯’과 ‘쥬베룩’을 병행한 튼살 치료법이 선호도가 증가하고 있는 추세다.

권 원장은 “큐어젯은 약물을 사용하지 않고, 고압의 제트 분사 기술을 활용해 피부 진피층에 미세한 통로를 만든다. 이 통로를 통해 유효성분이 피부 깊숙이 흡수되며, 손상된 콜라겐 조직의 재생을 유도하고 피부 탄력을 개선하는 방식”이라고 설명했다.

이어 “쥬베룩을 병행하면 시너지 효과를 기대할 수 있다. 쥬베룩은 피부 내 섬유아세포를 자극해 자가 콜라겐 생성을 촉진하며, 시간이 지나면서 점차 피부 두께와 탄력을 회복시키는 작용을 한다”고 덧붙였다.

튼살은 발생 원인과 부위, 피부 두께, 발생 시기 등에 따라 개인차가 커 정형화된 치료보다는 맞춤형 접근이 중요하다.이러한 통합 치료는 피부 재생 기반을 다진 후 콜라겐 생성을 강화해주는 방식으로, 특히 튼살 부위가 넓거나 오래된 경우에도 유효한 반응을 보인다.

한편, 튼살 치료는 피부 상태에 따라 시술 횟수와 방법이 달라질 수 있기 때문에 튼살치료 경험이 풍부한 의사와 충분한 상담을 거쳐 적절한 치료 계획을 세우는 것이 필요하다.

권미은 원장은 “자외선 차단, 적절한 보습 유지, 급격한 체중 변화 방지 등 생활습관 개선도 치료 효과를 높이는 데 도움이 된다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

