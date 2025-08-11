[용산사진관] 보름달의 특별한 이름 철갑상어달...북미 원주민의 전통에서 비롯

7월 숫사슼달, 8월 철갑상어달, 12월 콜드문
오대호에서 철갑상어를 가장 많이 잡을 수 있었던 시기의 보름달
'철갑상어달(Sturgeon Moon)'은 8월에 뜨는 보름달을 뜻하는 말로 북미 원주민들이 8월에 오대호에서 철갑상어를 가장 많이 잡을 수 있었던 시기에서 유래됐다.
이처럼 보름달에 특별한 이름을 붙이는 관습은 북미 원주민들의 전통에서 비롯된 것으로, 계절의 변화와 자연의 현상을 달의 이름으로 표현했던 문화적 흔적입니다. 8월의 철갑상어달 외에도, 7월의 '숫사슴달(Buck Moon)', 12월의 '콜드문(Cold Moon)' 등 다양한 보름달 이름이 있습니다.
때로는 이 철갑상어달이 '슈퍼문' 현상과 겹치기도 하는데, 슈퍼문은 달이 지구와 가장 가까워지는 '근지점'에 있을 때 보름달이 되어 평소보다 더 크고 밝게 보이는 현상을 말합니다. 올해 나타나는 첫번째 슈퍼문은 10월 7일이며 11월 15일에는 가장 크고 밝은 슈퍼문, 그리고 12월 4일에 마지막 슈퍼문이 관측될 것이다.
