체육공단, 2025년 공공데이터 활용 경진대회 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 체육 공공데이터를 활용한 창의적인 서비스 및 지식 재산 창출 독려를 위한 ‘2025년 공공데이터 활용 경진대회’를 개최한다.

이번 경진대회는 ‘공공데이터 포털’과 ‘문화 빅데이터 플랫폼’에서 체육공단이 제공하는 데이터를 활용한 사례를 대상으로 진행된다. 웹(web)과 애플리케이션 기반 서비스 개발 부문과 논문, 특허 등 지식 재산 부문으로 나누어 추진되며, 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.

특히, 경진대회 기간에는 공공데이터를 무료로 사용할 수 있는 행사도 열린다. 체육공단은 지난해 말 민간 수요가 많았던 ‘공공 체육시설 강좌 정보’ 약 5만 건을 정부 지원을 통해 개방한 바 있다. 해당 데이터를 대회 접수 기간에는 무료로 이용할 수 있어, 적극적인 활용과 홍보가 예상된다.

수상자로 선정되면 체육공단 이사장상과 함께 최대 200만 원의 상금을 받게 된다. 참여를 희망하는 국민은 사례 보고서와 관련 증빙자료를 오는 12월 7일까지 온라인으로 신청할 수 있다. 자세한 사항은 체육공단 누리집에서 확인할 수 있다.

한편, 체육공단은 인공지능(AI) 학습 활용에 적합한 215종의 고품질 데이터를 민간에 개방하고 있으며, 이번 경진대회를 통해 체육 분야 공공데이터가 현장 적용이 가능한 서비스와 연구로 이어지길 기대하고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

