군필 어머니? 여군 장교 전역 한예원, 3살 아들 엄마였다[TV핫스팟]

사진= MBN '돌싱글즈7' 방송 화면 캡처

‘돌싱글즈7’에 출연 중인 한예원이 3살 아들을 키우고 있다는 사실이 공개되며 시청자들의 관심을 모았다.

10일 방송된 MBN 돌싱글즈7 4회에서는 호주 골드코스트에 위치한 돌싱 하우스에서 돌싱 남녀들이 사랑을 찾아가는 모습이 전파를 탔다.

이날 한예원은 박희종과 데이트를 하던 중 서로의 생각 차이를 느꼈다. 박희종이 좋아하는 취미를 묻자, 한예원은 쉽사리 대답하지 못했고, 박희종은 “본인이 무엇을 좋아하는지는 신중할 필요가 없는 질문”이라며 답답해했다. MC들도 두 사람의 케미에 의문을 표했다.

한예원은 이후 인터뷰에서 자신이 취미를 밝히지 못한 이유를 털어놓았다. 한예원은 “이혼 후부터 좋아하는 것에 대해 말하는 게 어려웠다”며 “20대 초반에는 영화관 아르바이트를 하면서 밝고 명랑한 성격이었다. 하지만 아기를 키우면서 취미를 즐기기 쉽지 않았다”고 고백해 눈길을 끌었다.

사진= MBN '돌싱글즈7' 방송 화면 캡처

또한 한예원은 데이트 중 동물원에서 아기를 떠올리며 눈물을 보이기도 했다. “아기가 공룡을 좋아해서 동물원에 있는 공룡을 보며 생각이 났다”며 모성애를 드러냈다. 이를 지켜보던 이다은과 은지원은 한예원의 사연에 깊은 공감을 표했다.

한편, 한예원은 이혼 2년 차로 장교로 3년간 복무한 뒤 지난해 7월 전역했다. 현재는 영유아 영어 프로그램 회사의 본사 경영팀에서 근무하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

