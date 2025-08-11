‘서울대 출신답네’ 김태희, 美서 신작 ‘버터플라이’ 영어로 직접 소개

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

한국을 대표하는 배우 김태희가 할리우드 진출과 함께 뛰어난 영어 실력으로 현지에서 주목받았다.

5일(현지 시간) 미국 뉴욕 리걸 유니언 스퀘어에서 진행된 아마존 프라임 비디오 시리즈 ‘버터플라이’ 월드 프리미어 행사에 참석한 김태희는 아름다운 외모뿐 아니라 유창한 영어 발음으로 현장의 시선을 사로잡았다.

행사 중 한 외신 기자가 김태희에게 “왜 ‘버터플라이’를 꼭 봐야 하냐”고 묻자, 그녀는 “액션 장면이 생생하고 감동적인 스토리가 담겨 있다”며 “관객들에게 흥미진진한 즐거움을 선사할 것”이라고 자신감 있게 답했다.

버터플라이는 동명 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러로, 전직 미국 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴 분)과 그를 제거하기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티 분)의 숨 막히는 추격전을 그린다.

김태희는 이번 작품에서 김은주 역을 맡았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

