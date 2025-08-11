서인국♥박지현, ‘내일도 출근!’서 첫 호흡…사내 커플 탄생?

사진= 스토리제이컴퍼니, 나무엑터스 제공

배우 서인국과 박지현이 tvN의 새로운 드라마 ‘내일도 출근!’ 출연을 확정 지으며 화제를 모으고 있다.

2026년 방송 예정인 내일도 출근!’연출 조은솔, 극본 김경민, 기획 스튜디오드래곤, 제작 크로스픽쳐스)은 일과 사랑 모두에 지친 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 ‘최악’ 대신 ‘차악’을 선택한 까칠한 상사 강시우(서인국 분)와 함께 서로에게 없어서는 안 될 ‘최선’이 되어가는 과정을 그리는 오피스 로맨스다.

이 드라마는 누적 조회수 2억 뷰를 기록한 맥퀸스튜디오의 동명 웹툰을 원작으로 하며, 현실적인 직장 생활과 달콤한 로맨스가 어우러져 2030 세대의 큰 관심을 받았다.

서인국은 외모, 몸매, 자기관리까지 완벽하지만 차갑고 직설적인 태도로 ‘회사 내 최악의 까칠남’이라는 별명을 가진 강시우 역을 맡았다. 7년 차 직장인 차지윤과 미묘한 관계를 형성하며 이야기에 긴장감을 불어넣을 예정이다.

서인국은 ‘응답하라 1997’, ‘쇼핑왕 루이’, ‘하늘에서 내리는 일억 개의 별’ 등 다수의 로맨스 작품에서 여심을 사로잡는 매력으로 ‘로맨스 킹’이라는 별명을 얻었다. 더불어 ‘이재, 곧 죽습니다’에서 연기력을 인정받은 만큼 이번 작품에서 보여줄 그의 연기에 기대가 쏠린다.

박지현은 이번 작품에서 7년 차 직장인 차지윤 역을 맡아 능숙하게 업무를 처리하는 ‘일잘러’지만, 일과 사랑 모두에서 권태기를 겪는 인물을 연기한다. 그녀는 ‘브람스를 좋아하세요?’, ‘유미의 세포들’, ‘재벌집 막내아들’ 등 장르를 넘나들며 다양한 매력을 선보여왔으며, 이번 드라마에서 서인국과 어떤 케미를 보여줄지 관심이 집중된다.

한편, 내일도 출근!은 2026년 tvN에서 방송될 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]