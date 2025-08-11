‘벌거벗은 한국사2’ 9월 9일 첫방…권혁수·백지현 합류

‘벌거벗은 한국사’가 한층 더 강력하고 새로워진 스토리로 돌아온다.

오는 9월 9일(화) 저녁 8시에 첫 방송되는 ‘벌거벗은 한국사2(연출 서용석, 김시현)’는 역사커뮤니케이터 ‘큰별쌤’ 최태성과 함께하는 쉽고 재미있는 한국사 스토리텔링쇼다. 지난 2022년 첫 방송된 시즌1은 한 번만 본 사람은 없는, 보고 또 보게 되는 마성의 매력으로 100회를 거뜬히 돌파하며 대한민국 대표 역사 예능의 저력을 입증한 바 있다.

업그레이드되어 돌아온 두 번째 시즌에서는 반만년 한국사를 장식한 격동의 순간들과 결정적 인물들을 만나보며 더 위대해진 한국사 여행을 떠난다. 특히 ‘vs’ 대결 구도를 활용해 다양한 시대와 장르를 넘나들며 매력적인 라이벌들을 조명한다. 대결 구도를 통해 더 생생하고 입체적인 스토리텔링을 선사하며 몰입감을 높일 전망인 것.

자타공인 한국사계의 큰 별 최태성이 시즌 1에 이어 ‘벌거벗은 한국사2’를 이끌어간다. 재미와 감동, 교훈까지 놓치지 않는 흥미진진한 명강연으로 변함없이 ‘벌거벗은 한국사’의 스토리텔링을 책임질 예정이다. ‘벌거벗은 한국사’와 함께 성장하고 있는 김동현도 출연을 확정 지었다. 지난 시즌에서 한국사능력검정시험 5급 취득 소식을 알렸던 김동현은 이번에는 1급 취득을 노릴 정도로 한국사 공부에 강한 열의를 보이고 있다는 후문으로 기대를 높인다.

배우 권혁수, 그룹 프로미스나인의 멤버 백지헌은 새 멤버로 합류한다. 순발력과 재치, 센스와 예능감까지 두루 갖춘 권혁수는 신선한 시각으로 한국사에 과몰입하며 색다른 즐거움을 선사할 전망이다. 한국사능력검정시험 1급 자격증을 보유했으며, 평소 역사에 유독 관심이 많은 것으로 잘 알려진 백지헌은 ‘역사잘알 똑쟁이’ 막내로서 최태성의 강의를 온몸으로 즐기며 맹활약할 예정이다.

제작진은 “시청자들의 큰 사랑 덕분에 ‘벌거벗은 한국사’가 시즌 2로 돌아온다. 새로운 시즌에서는 대결 구도로 한층 더 흥미진진하게 한국사 스토리텔링을 이어간다. 파란만장한 5000년의 한국사 속, 최강의 라이벌은 누구일지 첫 방송까지 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 전했다.

