조유하, ‘아이쇼핑’ 합류…희귀병 지닌 최은조로 연기 변신

배우 조유하가 ENA 새 월화드라마 ‘아이쇼핑’(연출 오기환, 극본 안소정)에 출연을 확정지었다.

극 중 조유하는 희귀병을 앓고 있는 ‘최은조’ 역을 맡아 밀도 깊은 연기를 선보일 예정이다.

드라마 ‘아이쇼핑’은 양부모에게 버려진 후, 죽음의 문턱에서 가까스로 살아남은 아이들의 처절한 생존과 복수를 그린 액션 스릴러다. 무엇보다 ‘국제 콘텐츠 마켓 SPP 2017 웹툰 어워드’에서 최고 창의상을 수상하고, 조회수 5100만여 회를 기록한 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한다.

조유하는 극 중 은조 역할을 통해 감정선 깊은 연기와 입체적인 캐릭터를 통해 시청자들에게 강력한 존재감을 예고했다.

조유하는 영화 ‘나를 구하지 마세요’에서 ‘선유’ 역할을 섬세하게 그려내며 주목 받았고, 이를 통해 9회 서울국제어린이영화제에서 키즈 포커스 배우상을 수상하며 평단의 호평을 이끌어 내었다. 이어 영화 ‘소년들’, 드라마 ‘우월한 하루’, ‘오! 영심이’, ‘세상에서 가장 나쁜소년’ 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 차곡차곡 넓혀왔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]