[모빌리티 NOW] 아이오닉 6 N, 글로벌 호평 이어져

현대차 아이오닉 6 N 이 지난 달 영국의 ‘2025 굿우드 페스티벌 오브 스피드 (2025 Goodwood Festival of Speed, 이하 굿우드 페스티벌)’에서 공개된 후 전 세계에서 뜨거운 관심을 받고 있다.

아이오닉 6 N은 굿우드 페스티벌의 메인 이벤트 ‘힐클라임 주행’에 참여해 수만 명의 관람객이 지켜보는 가운데 강렬한 존재감을 드러낸 바 있다.

또한 현대 N은 N 퍼포먼스 파츠가 장착된 아이오닉 6 N, 드리프트 주행에 최적화된 아이오닉 6 N 드리프트 스펙을 함께 선보이며 모터스포츠 분야에서의 확장성을 함께 제시했다.

이후 북미와 유럽은 물론 중국과 중남미 지역 등 글로벌 자동차 미디어는 아이오닉 6 N의 공개 소식을 다루며 현대차가 내놓을 고성능 전동화 세단에 대한 기대감과 호평을 기사에 담아냈다.

미국을 대표하는 자동차 매거진 모터트렌드(Motor Trend)는 ‘날개를 단 슈퍼 세단, 현대차 아이오닉 6 N 공개!(N-Hanced, Bewinged 2026 Hyundai Ioniq 6 N Super Sedan Breaks Cover!)’라는 제목으로 “아이오닉 6 N 공개는 현대 N이 출범 10년 만에 얼마나 빠르게 발전했는지 보여주는 사례”라고 찬사를 보냈다.

북미에서 영향력 높은 자동차 전문 매체 카앤드라이버(Car and Driver)는 ‘멋진 외모의 고성능, 현대차 아이오닉 6 N 공개(2026 Hyundai Ioniq 6 N Revealed with Rakish Looks and up to 641 HP)’ 기사에서 “올해 초 현대차가 아이오닉 6 N의 출시를 예고했다. 수개월의 기다림 끝에 마침내 아이오닉 6 N의 실물이 공개됐고, 기대를 저버리지 않았다”고 평가했다.

전기차 수요가 지속적으로 증가하고 있는 유럽에서도 아이오닉 6 N의 등장에 주목했다. 영국의 자동차 전문 매체 오토 익스프레스(Auto Express)는 ‘BMW M3를 압도할 고성능, 현대차 아이오닉 6 N 공개(New Hyundai Ioniq 6 N revealed, and it has the power to slay the BMW M3)’라는 기사에서 “아이오닉 6 N은 수많은 자동차 전문가가 인정한 고성능 전기차의 새로운 기준인 아이오닉 5 N의 뒤를 잇는 모델”이라며 “BMW M3의 예상치 못한 라이벌로 스트림라이너 디자인과 트랙에서 다듬어진 주행 성능을 굿우드 페스티벌에서 선보였다”고 프리미엄 브랜드의 내연기관 스포츠 세단과 직접 비교했다.

독일의 3대 자동차 전문지인 아우토 자이퉁(Auto Zeitung)과 아우토 빌트(Auto Bild)도 아이오닉 6 N에 대한 긍정적인 의견을 밝혔다. 먼저 아우토 자이퉁은 “아이오닉 6 N이 세단형 폼팩터로 스포츠카로서 유리한 조건을 갖추고 있다”라고 평가했다.

또한 아우토 빌트는 “전기차에서 스포티한 감성을 추구한다면 아이오닉 6 N이 정답이다. 무엇보다 섀시, 가상 주행 사운드 기능, 가상 변속 제어 기능 등이 상당히 기대된다”며 고성능 내연기관 차량에 한층 가까운 주행 감성을 내세우는 아이오닉 6 N의 고성능 특화 기능에 주목했다.

세계 최대 전기차 시장인 중국에서도 새로운 고성능 전기차 아이오닉 6 N의 공개 소식을 비중 있게 다뤘다. 아이오닉 6 N은 중국 미디어로부터 운전의 재미를 강조한 고성능 전기차로 기대를 모았다.

2만 명 이상의 자동차 전문 콘텐츠 크리에이터가 신차 기사, 리뷰, 콘텐츠를 광범위하게 제공하는 중국 최대 자동차 포털 사이트 오토홈(汽車之家)에서는 아이오닉 6 N의 주요 특징을 영상으로 소개했다.

‘더욱 향상된 운전의 재미, 현대차 아이오닉 6 N을 살피다!(进一步提升可玩性！聊聊 现代 IONIQ 6 N 到底怎么样!)’라는 제목의 영상에는 레이서가 해설자로 나와 아이오닉 6 N의 성능과 기능을 분석했고 “퍼포먼스뿐만 아니라 운전의 재미까지 확실한 차량으로 보인다”라고 호평했다.

중국 대표적인 자동차 포털 사이트 중 하나인 동처디(懂车帝)도 아이오닉 6 N의 공개를 알렸다. 특히 동처디는 영국 굿우드 페스티벌 현장을 직접 취재해 ‘새로운 서스펜션 설계, 가상 변속 제어 기능, 듀얼 모터를 탑재한 현대차 아이오닉 6 N 첫 공개(新悬架结构, 模拟换挡程序, 搭双电机四驱, 现代 IONIQ 6 N 首发)’라는 기사로 아이오닉 6 N의 출시 행사를 다루며 아이오닉 6 N의 서스펜션과 전동화 파워트레인의 주요 특징을 상세히 소개했다.

중국 최대 영상 플랫폼인 빌리빌리(Bilibili)에 올라온 취재 영상에서도 동처디는 아이오닉 6 N의 동력 성능을 강조하고 아이오닉 6 N의 핵심이 ‘운전의 재미’라고 요약한 뒤, “서스펜션과 섀시를 업그레이드하고, 가상 주행 사운드 기능과 가상 변속 제어 기능까지 구현했다”고 소개했다.

이외에도 멕시코, 브라질 등 중남미 권역과 호주에서도 고성능 전기차 아이오닉 6 N에 대한 소식을 비중 있게 보도했다.

멕시코의 유명 자동차 미디어 오토코스모스(AutoCosmos)는 “현대차가 고성능 전기차 부문에서 큰 걸음을 내디뎠다. 가솔린을 사용하지 않고도 운전석에서 즐거운 시간을 보낼 수 있다는 게 무엇인지 새로운 기준을 세웠다”고 높게 평가했다.

또한 브라질에서 오랜 역사를 자랑하는 자동차 미디어 콰트로로다스(Quatro Rodas)는 ‘현대차 아이오닉 6 N은 최대 650마력을 발휘해 슈퍼카처럼 가속한다(Hyundai Ioniq 6 N gera até 650 cv e acelera como supercarro)’ 라는 기사에서 아이오닉 6 N의 압도적인 성능을 조명했다.

호주의 유명 자동차 전문 미디어 카익스퍼트(Car Expert)는 ‘한국 최초의 트랙용 전기 스포츠 세단(2026 Hyundai Ioniq 6 N is Korea's first track-ready EV sports sedan)’이라는 기사를 통해 아이오닉 6 N에 적용된 각종 전동화 기술은 물론, 호주 자동차 시장에 판매될 시점을 예측하는 등 고성능 전기차에 관심이 높은 독자들을 위해 성능과 핵심 사양에 대해 상세히 소개했다.

인플루언서 사이에서도 아이오닉 6 N에 대한 호평이 이어졌다. 그중 410만 명의 구독자를 확보한 미국 유명 자동차 인플루언서 ‘엔지니어링 익스플레인드(Engineering explained)’는 지난 6월 남양연구소에서 진행된 사전 시승회에서 직접 경험한 아이오닉 6 N의 주행 성능을 극찬하는 영상을 올려 눈길을 끌었다.

‘마침내 등장한 테슬라 모델 3 퍼포먼스의 라이벌, 현대차 아이오닉 6 N(Hyundai IONIQ 6 N - Finally, A Rival To Tesla’s Model 3 Performance)’이라는 제목의 해당 영상에서 그는 “마침내 테슬라 모델 3 퍼포먼스의 라이벌이 등장했다”며 “아이오닉 6 N의 출시로 고성능 전기차 세계의 판도가 달라졌다. 실제 아이오닉 6 N을 운전해보니 정말 놀라운 주행 성능을 지닌 것을 알 수 있었다”고 평가했다.

사전 시승회에 참여한 미국의 또 다른 자동차 인플루언서 ‘카 컨펙션(Car Confections)’도 영상(‘Meet the Hyundai IONIQ 6 N’)에서 차량 거동 반응, 트랙션 성능, 전동화 파워트레인 성능 유지 등을 면밀히 살핀 뒤, “말할 필요도 없이 정말 운전이 즐거운 차량이다. 미국에 정식으로 출시하면 여러분께 빠르게 소개하고 싶다”며 기대감을 나타냈다.

아이오닉 6 N은 아이오닉 5 N에 이은 현대 N의 두 번째 전동화 모델로, 현대차가 쌓은 모터스포츠 노하우와 롤링랩(Rolling Lab) 데이터를 바탕으로 첨단 전동화 기술과 고성능 특화 기능이 집약된 모델이다.

아이오닉 6 N은 N 그린 부스트 사용 기준 최고출력 650마력과 N 런치 컨트롤 사용 시 정지 상태에서 시속 100km까지 3.2초 만에 도달하는 강력한 동력 성능을 갖췄다.

현대차 관계자는 “퍼포먼스를 위한 치밀한 고민이 담긴 디자인, 정밀한 조종 성능을 뒷받침하는 신규 섀시 사양, 주행 목적에 맞춰 배터리 온도를 최적화하는 N 배터리 등이 적용된 아이오닉 6 N 이 일상과 트랙 모두에서 고객에게 즐거운 주행 경험을 제공할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

