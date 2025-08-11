'캄보디아 특급' 스롱 피아비, 김민아 꺾고 시즌 2승∙통산 9승 달성

스롱 피아비. 사진=PBA 제공

‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(34∙우리금융캐피탈)가 결승전에서 김민아(NH농협카드)를 제치고 LPBA 통산 9번째 우승을 달성했다.

10일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025∼2026시즌 3차투어 ‘올바른 생활카드 NH농협카드 PBA-LPBA 채리티 챔피언십’ LPBA 결승전에서 스롱이 김민아를 세트스코어 4-1(11-3, 2-11, 11-5, 11-1, 11-6)로 꺾고 정상에 섰다.

지난 시즌 무관의 아픔을 씻어내는 완벽한 우승이었다. 스롱은 지난달 열린 2차투어(하나카드 챔피언십) 우승으로 통산 8번째 우승을 달성한 지 불과 한 달 여 만에 또 하나의 우승 트로피를 추가하게 됐다. 우승 상금 4000만원을 더해 누적 상금 3억 6282만원을 달성했다. 이번 대회는 우승자 이름으로 1000만원 상당의 쌀을 기부하는데, 스롱이 주인공이 됐다.

스롱은 김민아에 역대 전적 2패로 두 차례 모두 결승 무대에서 아쉬움을 삼켰으나 이날은 달랐다. 결승전을 79분 만에 끝내, 역대 결승전 최단 시간 2위를 달성했다. 1위는 이번 시즌 개막전(우리금융캐피탈)에서 김가영이 기록한 76분.

반면 김민아는 지난 시즌 왕중왕전(SK렌터카 제주특별자치도 월드챔피언십) 이후 146일 만에 결승 무대를 밟았지만, 또 한번 결승전 문턱을 넘지 못했다. 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’(상금 200만원)은 PQ(2차예선)라운드에서 김한길을 상대로 1.923을 기록한 이지은이 수상했다.

경기 초반 두 선수가 나란히 한 세트씩 나눠가지며 팽팽히 맞섰다. 1세트는 스롱이 11-3(7이닝)으로 승리했고, 김민아가 곧장 2세트를 11-2(6이닝)로 가져갔다.

3세트부터 스롱이 흐름을 잡았다. 3세트를 11-5(7이닝)로 따내며 리드한 스롱은 4세트에 첫 이닝에 터진 하이런 5점을 앞세워 11-1(7이닝)로 승리, 세트스코어 3-1로 우승까지 빠르게 내달렸다.

패배 직전에 몰린 김민아는 5세트 1이닝째 4점으로 앞섰지만, 스롱이 2이닝째 4득점으로 곧장 4-4 동점을 만들었다. 김민아의 2점 추가에도 3이닝째 스롱이 하이런 7점을 터트리며 11-4(3이닝), 그대로 경기를 마무리했다. 세트스코어 4-1 스롱 우승.

스롱은 우승 직후 “이전에는 경기가 밀리면 스스로 압박을 받으면서 무너지는 경향이 있었는데, 이번 대회에서는 끝까지 포기하지 않고, 열심히 싸웠다. 끝까지 가자는 생각으로 쳤는데 좋은 결과가 나왔다”며 “당구는 멘탈 싸움이다. 이번에는 잘 극복하고 좋은 결과를 냈다”고 소감을 전했다.

대회 마지막날인 11일에는 PBA 4강전에 이어 결승전이 연달아 진행된다. 오후 12시에는 세미 사이그너(튀르키예∙웰컴저축은행)-모리 유스케(일본∙에스와이), 오후 3시에는 엄상필(우리금융캐피탈)-다니엘 산체스(스페인∙웰컴저축은행)가 차례로 격돌한다. 준결승전 승자는 오후 9시 우승 상금 1억원을 놓고 결승전에서 맞붙는다. 준결승과 결승전 모두 7전 4선승제로 진행된다.

