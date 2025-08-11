체리필터·우즈 뭉친다…’사운드플래닛페스티벌’ 역대급 컬래버

음악의 성지 롤링홀이 30주년 기념하여 개최되는 ‘사운드플래닛페스티벌 2025’에 ‘YB’와 ‘엑스디너리 히어로즈’의 콜라보 무대에 이어서 ‘체리필터’와 ‘우즈(WOODZ)’가 역대급 콜라보 무대를 예고했다.

앞서 ‘사운드플래닛페스티벌 2025’에서는 엑스디너리 히어로즈의 양일 출연 그리고 YB와의 인연을 이을 컬래버 무대를 펼친다고 밝혀 큰 화제를 모았다. 이에 더불어 낭만밴드 체리필터와 역주행의 아이콘 우즈의 컬래버 무대도 예고됐다. YB와 엑스디너리 히어로즈의 컬래버 무대는 9월 13일 토요일에, 체리필터와 우즈의 콜라보레이션 무대는 9월 14일 열린다.

‘사운드플래닛페스티벌’ 측은 “특정 장르나 팬 층에 국한되지 않는 폭넓은 음악적 스펙트럼을 시도하며 다양한 세대의 관객들이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다. 롤링홀이라는 상징성 있는 공연장의 기획력이 집약된 페스티벌이다. 일회성 이벤트가 아닌 페스티벌의 새로운 흐름을 만들어내고자 하는 포부를 담고 있다”고 취지를 전했다.

타임테이블도 차별화를 뒀다. 색채가 비슷한 아티스트들을 비슷한 시간대에 횡으로 배치하기보다 같은 스테이지에 종으로 배치하는 구성을 보여주는 색다른 시도를 도입하며 관객 동선 배려와 스테이지별 브랜딩에 힘썼다. 헤드라이너와 가장 핫한 아티스트의 콜라보 무대를 양일 모두 배치한 것 역시 ‘사운드플래닛페스티벌’에서만 만날 수 있는 색다른 브랜딩 시도다.

이에 롤링홀 김천성대표는 “아티스트들에게 차등을 최대한 두지 않고 공연 시간을 확보해주려고 노력했고 콜라보레이션 무대 또한 사운드플래닛페스티벌에서만 볼 수 있는 무대를 만들어 아티스트들과 관객들이 단지 저마다의 개별적인 무대를 보고 끝내는 것이 아니라 진정한 의미에서 화합이 이루어지는 축제의 장과 보다 스페셜 한 공연의 장을 만들고 싶었다”고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]