‘히어로가 돌아온다’…임영웅, 본격 컴백 카운트다운

가수 임영웅이 컴백 분위기 예열에 나섰다.

11일 오전 임영웅 공식 SNS 채널에는 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ 타임테이블이 공개됐다.

공개된 타임테이블에 따르면, 오는 12일 IM HERO 01을 비롯해 13일 더 모먼트, 18일 트랙리스트, 20일 앨범 디테일 등 다양한 콘텐츠가 순차 공개된다.

16일에는 스마일과 자물쇠 이미지가 돋보여 콘텐츠에 대한 궁금증을 더하는 가하면, 피지컬 앨범(CD 앨범)이 아닌 ‘앨범북’으로 공개될 앨범 디테일에 대한 기대치도 높아지고 있다.

25일에는 뮤직비디오 티저가, 발매 하루 전인 28일에는 뮤직비디오가 공개돼 한층 더 깊어진 임영웅만의 감성이 전 세대를 사로잡을 예정이다.

29일 앨범 발매를 앞두고 컴백 준비에 한창인 임영웅은 앨범 발매 외에도 전국투어 콘서트와 예능 출연으로 대중을 만난다. 10월 인천을 시작으로 대구와 서울, 광주, 대전, 부산에서 콘서트를 개최한다.

