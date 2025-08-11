‘30주년’ SM, 도쿄돔서 9만5천 관객과 ‘SMTOWN LIVE’

SM엔터테인먼트가 창립 30주년 기념 ‘에스엠타운 라이브 2025(SMTOWN LIVE 2025)’ 도쿄돔 콘서트를 성황리에 마쳤다.

8월 9~10일 일본 도쿄돔에서 열린 ‘SMTOWN LIVE 2025’는 지난 1월 서울을 시작으로 멕시코시티, LA, 런던까지 이어진 SM 창립 30주년 기념 글로벌 투어이자 ‘SMTOWN LIVE’의 일본 공연 개최 15년째를 맞아 진행되는 콘서트다.

이에 이번 공연은 양일 전석 매진으로 총 9만 5000 명의 관객을 동원, ‘SMTOWN LIVE’의 도쿄돔 콘서트 누적 관객수 110만 명을 돌파해 독보적인 ‘No.1 글로벌 공연 브랜드’ 명성을 실감케 했으며, 9일은 한국과 일본을 포함한 전 세계 10개 지역 영화관에서 라이브 뷰잉으로, 마지막날 10일은 Beyond LIVE(비욘드 라이브)와 일본 KNTV 등 각종 플랫폼으로 동시 생중계되어 전 세계 '핑크블러드'들까지 함께 즐겼다.

더불어 강타, 동방신기, 슈퍼주니어, 조미, 소녀시대 효연, 샤이니(키, 민호), 엑소(수호, 찬열, 카이), 레드벨벳(아이린, 슬기, 조이), NCT 127, NCT DREAM, WayV, 에스파, 라이즈, NCT WISH, 하츠투하츠, 승한앤소울, SMTR25 등 SM 소속 아티스트들은 4시간이 넘는 시간 동안 쉼 없이 다채로운 무대를 펼쳐 폭발적인 반응을 얻었다.

특히 동방신기 ‘Rising Sun (순수)’, 슈퍼주니어 ‘Express Mode’, 슈퍼주니어-M ‘至少還有Ni (당신이기에)’, 레드벨벳 ‘빨간 맛 (Red Flavor)’, NCT 127 ‘Fact Check (불가사의; 不可思議)’, NCT DREAM ‘CHILLER’, WayV ‘BIG BANDS’, 에스파 ‘Dirty Work’, 라이즈 ‘Fly Up’, NCT WISH ‘Steady’, 하츠투하츠 ‘STYLE’ 등 각 그룹의 히트곡과 강타 ‘스물 셋 (My Life)’, 효연 ‘Retro Romance’, 키 ‘가솔린 (Gasoline)’, 민호 ‘CALL BACK’, 수호 ‘점선면 (1 to 3)’, 카이 ‘Wait On Me’, 승한앤소울 ‘Waste No Time’ 등 각기 다른 매력의 솔로 무대는 한순간도 눈을 뗄 수 없는 스테이지로 음악 축제의 장을 완성했다.

뿐만 아니라 이번 공연에서 최초로 선공개한 키 ‘HUNTER’ 무대를 비롯해, 현지 팬들을 위한 동방신기 ‘주문-MIROTIC’과 NCT WISH ‘poppop’ 일본어 버전 무대, 찬열의 일본 미발표곡 ‘考えてみたら’(캉가에테 미타라), NCT DREAM의 일본 싱글 ‘Moonlight’, 최강창민·규현·쇼타로의 유쾌 상큼한 에너지로 떼창을 자아낸 AiScReam(아이스크림)의 ‘愛♡スクリ～ム!(아이♡스크~림!) 커버 무대도 준비됐다.

이어 강타와 샤오쥔·헨드리·원빈·앤톤·시온·유우시의 ‘행복’, 효연과 양양·지젤의 ‘DESSERT’ 슬기와 성찬의 ‘Bad Boy, Sad Girl’, 마크와 해찬의 ‘+82 Pressin’’ 등 스페셜 무대는 물론, 하츠투하츠 ‘Gee’, SMTR25의 퍼포먼스 스테이지 등 SM 선배 아티스트들의 명곡 커버 무대는 지난 30년을 넘어 계속될 SM의 패밀리십을 기대케 만들었다.

콘서트 말미에는 출연진 모두가 엔딩 무대에 올라 ‘SMTOWN LIVE’의 상징곡인 ‘빛 (Hope from KWANGYA)’을 다 같이 열창하고 관객들과 가까이에서 호흡했으며, 2026년 ‘SMTOWN LIVE’ 후쿠오카 콘서트를 예고하는 커밍순 영상이 깜짝 공개되어 마지막까지 공연장을 환호성으로 물들였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

