시즌 2호포 쾅! 김하성, 멀티장타에 볼넷 ‘3출루’ 맹활약

사진=AP/뉴시스

‘어썸킴’이 그간 아쉬움을 털어내듯 맹타를 휘둘렀다.

미국 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 내야수 김하성(탬파베이 레이스)이 한 달 만에 홈런을 신고하며 반등세를 알렸다. 멀티히트에 2루타까지 곁들인 하루였다.

김하성은 11일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀에 위치한 T-모바일 파크에서 열린 2025 MLB 정규리그 시애틀 매리너스와의 맞대결에서 7번타자 겸 유격수로 선발 출전, 3타수 1득점 2안타(1홈런) 2타점 1볼넷을 기록했다.

상대 팀 에이스 투수 상대로 강력한 모습을 뽐냈다. 김하성은 이날 시애틀 선발투수 브라이언 우에게 2루타와 홈런, 볼넷을 차례로 뽑아냈다.

사진=AP/뉴시스

첫 타석부터 방망이가 불을 내뿜었다. 김하성은 2회 초 1사 2루에서 우가 던진 5구째 시속 154.1㎞ 직구를 공략, 좌익수 방면 왼쪽 빈 공간으로 떨어지는 1타점 적시타(1-4)를 만들었다. 4점 차 열세(0-4)에 놓였던 탬파베이에게도 추격을 시작하는 신호탄과도 같았다.

이뿐만이 아니다. 김하성은 4회 초 2사 주자 없는 상황에서 솔로포(3-4)까지 쳤다. 우의 초구 155.3㎞ 직구를 때려 좌측 담장을 넘겼다. 이때 타구속도는 164.5㎞까지 나왔고, 비거리는 111.6m다. 김하성의 올 시즌 2호 홈런이다. 지난달 11일 보스턴 레드삭스전 이후 한 달 만에 아치를 그려냈다.

연거푸 장타를 허용한 시애틀은 김하성을 경계하기 시작했다. 우가 6회 초 2사 주자 없는 상황에도 김하성에 맞서 스트레이트 볼넷을 내줬을 정도다. 8회 초 4번째 타석에 들어간 김하성은 시애틀 불펜 카를로스 바르가스의 3구 161.1㎞ 싱커를 쳤지만, 유격수 땅볼로 물러났다. 추격 기세를 이어가지 못한 탬파베이는 도리어 실점을 추가로 내줬고, 이날 3-6으로 패했다.

부진했던 흐름을 끊어낸 활약이다. 김하성은 지난 7월 말 허리 부상으로 잠시 부상자 명단(IL)에 오르기도 했다. 복귀 후엔 8월 타격 침체에 시달렸다. 이날 경기 전까지 8월 6경기서 타율 0.143(21타수 3안타)에 그친 게 방증이다. 장타 본능을 제대로 보여주면서 달라진 모습을 예고한다.

한편 김하성의 시즌 타율은 0.192에서 0.218(55타수 12안타)가 됐다. OPS(출루율+장타율)는 0.681이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]