‘군필 지원군’ 두산 안재석, 1군 합류 초읽기… “콜업 임박했다”

사진=두산 베어스 제공

군 복무를 마치고 2년여 만의 복귀를 앞뒀다.

프로야구 두산이 내야수 안재석의 1군 합류를 예고했다. 조성환 감독대행은 10일 서울 고척 스카이돔서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 키움과의 맞대결을 앞두고 “안재석을 차주(11∼17일) 내로 콜업할 예정”이라고 밝혔다.

구체적인 날짜는 정해지지 않았지만, 이 시기 열리는 NC와 KIA 상대 홈 6연전 중으로 1군 엔트리 등록이 점쳐진다. 조 대행은 “잠실 야구장에서 홈 팬들한테 전역 인사를 시킬 계획을 하고 있다”고 미소 지었다.

두산이 자랑하는 코어 유망주다. 2002년생 우투좌타로 서울고를 졸업한 뒤 2021년 신인 1차 지명으로 곰 군단 유니폼을 입었다. 두산은 김재호(2004년) 이후 17년 만에 1차 지명으로 내야수를 뽑았다. 김재호의 뒤를 이을 차세대 유격수로 낙점된 배경이다.

사진=두산 베어스 제공

사진=두산 베어스 제공

데뷔 첫해 96경기 출전, 타율 0.255(200타수 51안타) 2홈런 등으로 가능성을 봤다. 이후 2023년까지 통산 3시즌 활약, 타율 0.226(499타수 113안타)에 머물렀다.

안재석은 2023시즌 종료 후 현역으로 입대해 군 복무를 마쳤다. 지난달 7일 전역과 동시에 팀에 합류, 퓨처스리그(2군)에서 실전 감각을 끌어올리고 있다. 한층 두터워진 체격에도 이목이 쏠린다. 퓨처스리그 성적은 2경기 타율 0.333(9타수 3안타)로 출발이 나쁘지 않다. 2루타도 한 차레 기록했다.

조 대행은 “영상과 2군 코칭스태프들의 보고를 통해 확인했는데, 몸을 아주 잘 만들었고 (하고자 하는) 열의도 넘친다”며 “준비가 잘 돼 있다. 다음 주면 실제로 볼 수 있을 것”이라고 기대감을 드러냈다.

포지션은 아직 확정되지 않았다. 본 포지션은 유격수지만, 현재 1군 무대에선 이유찬이 버티고 있다. 조 대행은 “퓨처스에서는 1루 연습은 따로 하지 않았고, 유격수와 3루수 위주로 훈련했다. 1군 콜업 후에는 몸 상태와 경기 감각을 보면서 어디에 기용할지 고민할 것”이라고 설명했다.

사진=두산 베어스 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]