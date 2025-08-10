서울 상륙한 ‘웬즈데이2’…제나 오르테가 “한국 첫 방문, 팬 만나 즐거워”

9월 3일 시즌2 공개를 앞둔 넷플릭스 시리즈 ‘웬즈데이’ 시리즈 주역 팀 버튼 감독, 제나 오르테가, 에마 마이어스가 팬 이벤트에 참석해 팬들과 특별한 만남을 가졌다.
‘웬즈데이’는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주한 가운데, 그 뒤에 숨겨진 진실을 찾아가는 이야기를 담는다.
10일 영등포 타임스퀘어에서 ‘웬즈데이2’ 팬 이벤트가 진행됐다. 이날 행사는 텃팅 안무가 스펠라와 댄스팀의 강렬한 오프닝 퍼포먼스로 화려한 포문을 열었다. 무대에 오른 팀 버튼 감독은 자리를 가득 채운 팬들에게 감사의 인사를 전함과 동시에 “한국은 정말 좋아하는 곳이다. 아트쇼도 진행했었고 몇 번 방문한 적이 있는데 아름답고 창의적이고 특별한 곳이라고 생각한다. 함께 할 수 있어서 기쁘다”는 소감을 밝혔다.
제나 오르테가는 “서울도, 한국도 첫 방문인데 새로운 문화를 느끼고, 많은 분들을 만날 수 있어서 즐겁다. ‘웬즈데이’는 많은 노력을 들여서 만든 작품이다. 그 작품에 대한 이야기를 함께 할 수 있어서 기쁘다”라고 말했다.
이어 에마 마이어스는 “2년 전에 한국에 왔다가 굉장히 오랜만에 한국에 다시 방문하게 되었는데, ‘웬즈데이’라는 작품으로 함께 할 수 있어서 기쁘다”라고 말하며 한국 팬들과 직접 만나는 것에 대한 기쁜 마음과 벅찬 소감을 전했다.
팀 버튼 감독은 “많은 얘기는 하지 못하지만 하나 스포일러를 하자면 ‘웬즈데이’가 죽진 않는다. 왜냐면 아직 4화나 남아있기 때문에 ‘웬즈데이’ 없이는 진행되기 어렵다. 파트2에서도 많은 일들과 기이한 일들이 펼쳐질 것이다. 많이 즐겨주길 바란다”라고 전하며 아직 공개되지 않은 시즌2 파트2에 대한 기대감을 높였다.
‘웬즈데이’ 시즌2 파트2의 기대 포인트에 대한 답변도 이어갔다. 제나 오르테가는 “말할 수 있는 건 파트2가 더 강렬하다는 것이다. 파트2의 모든 것이 영화 같다. 세트도, 이야기도, 이야기들이 다 회수되는 것도 그렇고 훨씬 더 대단하고 거대한 걸 기대해도 좋다”라고 답변하며, 파트2를 향한 기대감을 키웠다.
