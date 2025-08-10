심장 떨렸던, 한화의 연패 탈출기 “손아섭의 빠른 적응력, 칭찬해”

사진=한화이글스 제공

“모두가 끝까지 최선을 다했다.”

프로야구 한화가 반전을 꾀한다. 10일 서울 잠실구장서 열린 LG와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 원정경기에서 5-4 승리를 거뒀다. 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없었지만, 선수단 모두가 간절한 마음으로 스윕패 위기에서 벗어났다. 시즌 성적 61승3무42패. 1위 LG(65승2무42패)와의 거리를 2경기 차로 좁히는 데 성공했다.

선두 싸움이 한창인 LG와의 맞대결. 모두가 중요성을 알고 있었다. 선발투수 문동주 역시 마찬가지. 선발투수로 나서 6이닝 5피안타 2실점(2자책)을 기록, 시즌 9승(3패)째를 신고했다. 총 투구 수는 94개. 문동주는 “사실 더 던질 힘은 있었다”면서도 “4일 휴식 후 등판이었다. 아쉬움은 있었지만 팀이 이겨서 기분 좋다”고 말했다. 박상원, 김범수 등도 나란히 1이닝씩을 소화, 뒤를 받쳤다. 마무리 김서현이 2실점한 부분은 아쉽다.

타선에선 ‘이적생’ 손아섭의 활약이 인상적이었다. 1번 및 지명타자로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 2타점 1득점 등을 기록했다. 기록에서 보이듯 다재다능함을 자랑했다. 특히 7회 초 주루 플레이는 이날 승리의 일등공신이라 해도 과언이 아니다. 1사 상황서 3루 주자였던 손아섭은 문현빈의 1루수 앞 땅볼을 틈타 홈을 노렸다. LG의 정확한 송구가 이뤄졌지만, 손아섭은 왼팔을 접어 상대 포수 박동원의 태그를 가까스로 피했다.

귀중한 1승. 수장도 박수를 보냈다. 김경문 한화 감독은 “연패를 끊기 위해 선수들 모두가 끝까지 최선을 다하고 집중력을 보여준 경기였다”고 총평했다. 이어 “선발투수 문동주가 6이닝 동안 자기역할을 잘 소화해주었고, 중요한 순간 좋은 수비가 나왔다. 찬스에서 중요한 타점을 올려주며, 빠른 적응력을 보여준 손아섭을 칭찬하고 싶다”고 덧붙였다.

