빽가, 신지♥문원 언급에 또 이탈…“화장실 좀 다녀올게요” 폭소

사진= 유튜브 채널 ‘꼰대희’ 화면 캡처

혼성그룹 코요태가 유튜브 예능에서 특유의 유쾌한 에너지를 가감 없이 드러냈다.

9일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘종민, 빽가만 보냈더니 답답해서 직접 나온 신지랑 물냉면 한 그릇’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 김종민, 신지, 빽가가 게스트로 출연해 개그맨 김대희와 함께 식사하며 편안하고 웃음 가득한 시간을 보냈다.

김대희는 “코요태는 국민가수라 설명할 필요도 없다. 그냥 밥 먹고 가도 된다”고 극찬을 아끼지 않았다.

사진= 유튜브 채널 ‘꼰대희’ 화면 캡처

이어 빽가는 “저녁 약속이 있다”며 식사를 중단해 웃음을 안겼고, 김종민은 즉시 “유튜브 한다”고 그의 채널 ‘빽가형’을 소개했다. 이에 신지 역시 “저도 있어요, ‘어떠신지’”라고 자신의 채널을 언급했고, 김종민은 “다들 봤잖아요”라며 장난스럽게 덧붙였다.

이때 빽가는 “최고 조회수 600만 나왔다죠?”라며 신지의 유튜브에서 공개된 예비신랑 문원 관련 콘텐츠를 짚었고, 분위기는 잠시 긴장감이 감돌았다. 김대희는 “불편할 수 있는 질문은 하지 않겠다”며 상황을 정리했고, 신지는 “불편하진 않은데 옆에서 계속 놀려서 그런다”고 웃으며 답했다.

김대희는 결국 “사실 나도 그 영상 봤다”고 솔직히 고백했고, 빽가는 화제의 장면을 익살스럽게 재연하며 다시 한번 현장을 웃음으로 채웠다.

한편, 신지는 최근 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 발표했다. 하지만 온라인상에서는 여러 논란이 일며 극심한 반대 여론도 발생했다. 이에 신지는 소속사와 함께 공식 입장을 통해 의혹을 부인했다.

코요태는 6일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 신곡 ‘콜미(CALL ME)’를 발매했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

