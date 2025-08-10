이상민, 10살 연하 아내와 호텔서 빙수 데이트…달달한 근황 공개

사진= 이상민 SNS

사진= 이상민 SNS

방송인 이상민이 결혼 후 달콤한 일상을 공유해 눈길을 끌었다.

사진= 이상민 SNS

이상민은 10일 자신의 SNS를 통해 “빙수 데이트”라는 짧은 글과 함께 영상 하나를 업로드했다. 해당 영상에는 고급스러운 호텔 라운지에서 아내와 함께 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겨 있다.

이날 이상민 부부는 망고 빙수와 카이막 빙수 등 고가 디저트를 주문해 럭셔리한 디저트 타임을 즐겼다. 해당 빙수는 7~8만 원대 가격으로 알려졌으며, 영상 속 분위기 또한 고급스러움을 자아냈다.

특히 영상 중간, 이상민의 아내로 추정되는 여성이 잠시 등장하며 관심을 끌었다. 여성은 명품 브랜드 C사의 민소매 상의를 착용한 채 등장했으며, 왼손 약지에 빛나는 결혼반지가 포착돼 눈길을 사로잡았다.

한편, 이상민은 4월 서울 한 구청에서 10세 연하의 일반인 여성과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 이로써 이상민은 두 번째 결혼에 성공하며 새로운 출발을 알렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]