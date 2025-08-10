‘이온음료보다 청량해’ 치어리더 안지현, 대만 마라톤서 청순+섹시미 폭발[스타★샷]

사진= 안지현 SNS

치어리더 안지현(28)이 청순한 분위기와 건강미 넘치는 매력을 동시에 뽐냈다.

최근 안지현은 자신의 SNS를 통해 대만에서 열린 마라톤 행사 현장을 배경으로 한 여러 장의 사진을 공개했다. 이번 마라톤 대회는 현지 이온음료 브랜드의 협찬으로 진행됐으며, 안지현은 해당 브랜드의 홍보 모델 자격으로 참여한 것으로 보인다.

사진= 안지현 SNS

공개된 사진 속 안지현은 브라톱과 짧은 팬츠 차림으로 스포티한 룩을 선보였다. 밝은 피부톤과 군더더기 없는 몸매가 돋보이며, 이온음료를 활용한 다양한 포즈로 상큼한 이미지를 더했다.

한편, 안지현은 2015년 프로농구팀 삼성 썬더스 치어리더로 데뷔했다. 현재는 수원FC(축구), 우리카드 우리WON(배구), SSG랜더스(야구) 등 다양한 종목에서 활약 중이다. 지난해에는 대만 프로야구 CPBL 소속 타이강 호크스의 치어리딩 팀 윙스타즈에 공식 1호 멤버로 합류하며 활동 영역을 넓히고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

