아홉, 첫 日 프로모션 성공적...도쿄 팬심 섭렵

그룹 아홉. 에프앤에프엔터테인먼트 제공

그룹 아홉(AHOF)이 도쿄에서 인기를 실감했다.

10일 소속사 에프앤에프엔터테인먼트에 따르면 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 지난 8, 9일 양일간 일본 도쿄에서 ‘아홉 첫 번째 미니앨범 [후 위 아] 릴리즈 이벤트 인 재팬’을 개최했다.

이번 프로모션은 오사카 릴리즈 이벤트의 연장선이다. 일본 첫 방문지였던 오사카를 뜨겁게 달군 아홉은 이번에 도쿄를 찾아 또 한 번 열도 팬심을 공략했다.

아홉은 첫 번째 미니앨범 후 위 아(WHO WE ARE)의 타이틀곡 ‘그곳에서 다시 만나기로 해’를 비롯해 수록곡 ‘파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화’, ‘맘마미아’를 선곡했다.

멤버들은 매 공연마다 격한 안무에도 흔들림 없는 라이브 실력을 선보여 팬들을 놀라게 했고, 화려한 동선이 돋보이는 군무와 빼어난 무대 매너까지 장착해 환호를 일으켰다.

팬들과 더 가깝게 소통하기 위한 특별 코너도 마련했다. 첫날에는 랜덤플레이 댄스를 통해 멤버들의 재치 있는 매력을 확인할 수 있는 시간을 준비했고, 둘째 날에는 포토 타임을 진행하며 잊지 못할 추억을 기록했다.

아홉의 다음 행선지는 필리핀이다. 아홉(AHOF)은 오는 30일 마닐라 스마트 아라네타 콜리세움에서 ‘아홉 첫 번째 필리핀 팬콘 랑데부 인 마닐라’를 개최한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]