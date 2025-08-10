'트라이' 든든한 주장 김요한, 열정+책임감 갖춘 ‘만능 활약’

배우 김요한이 진정성 가득한 주장으로 거듭나고 있다.

김요한은 지난 9일 방송된 SBS 금토드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다' 6회에서 윤성준 역을 맡아 럭비부를 굳건히 이끄는 주장의 면모를 보였다.

이날 한양체고 럭비부는 2025 대통령기 전국 고교 럭비대회 대진표에서 작년 전국체전 우승팀인 '대상고'를 첫 상대로 만나게 되자 의기소침해졌다. 하지만 윤성준은 "우리 목표는 전국 제패다. 그러려면 대상고는 한 번은 반드시 넘어야 할 산"이라는 주가람 감독(윤계상 분)의 말에 눈을 반짝였다.

이어 윤성준은 팀원들을 이끌고 밤늦게까지 훈련을 지휘하는 열정을 보였다. 그의 리더십은 문웅(김단 분)의 성장을 돕는 데서도 빛났다. 문웅에게 직접 자세를 지도하며 "중심 더 낮추고. 허벅지 밑에 쪽을 공략한다고 생각해. 팔과 어깨는 상대 몸 안으로 깊숙이"라고 세밀하게 지시했다.

특히 윤성준은 주가람 감독에게 "웅이 성장 속도가 빠르다. 1인분 이상은 할 것 같은 느낌"이라며 주장 다운 빠른 판단 능력을 드러냈다. 훈련과 관련 없는 장난으로 도형식(윤재찬 분)이 어깨 부상을 입었을 때, 윤성준은 주장으로서 앞장서서 주가람 감독에게 "죄송하다"며 고개를 숙이기도 했다.

이렇듯 김요한은 팀을 이끌고 훈련에 대한 강한 의지와 섬세한 지도력을 뽐내고, 팀원의 부상을 막지 못해 죄책감을 느끼는 윤성준의 면면을 다채로운 표정들로 보여주면서 몰입을 돕고 있다.

김요한이 주장으로서 럭비부의 성장에 핵심적인 영향을 미치고 있는 가운데, 앞으로 어떤 활약으로 팀을 이끌지 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]