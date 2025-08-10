박지현, ‘트롯뮤직어워즈 2025’서 10대 가수상 수상

가수 박지현이 ‘트롯뮤직어워즈 2025’에서 대세임을 입증했다.

박지현은 10일 오전 11시 5분부터 방송된 SBS ‘트롯뮤직어워즈 2025’(TROT MUSIC AWARDS 2025)에 등장, 10대 가수상의 영예를 안았다.

이날 박지현은 ‘트롯뮤직어워즈 2025’ 오프닝과 함께 등장, 장민호, 송가인, 김희재, 안성훈, 손태진, 전유진과 나훈아의 ‘삶’을 함께 불렀다. 박지현은 부드럽고도 감미로운 목소리를 자랑, 오프닝부터 시선을 집중시켰다.

무대 후 박지현은 ‘트롯뮤직어워즈 2025’에서 10대 가수상 수상자로 호명되며 폭발적인 환호성을 끌어냈다. 박지현은 환한 미소로 답하며 분위기를 한껏 고조시켰다. 박지현은 수상의 열기를 뒤이어 ‘우리는 된다니까’ 무대도 선보여 설렘을 더했다.

박지현은 자신감 넘치는 가창으로 ‘우리는 된다니까’를 소화, 트롯 대세의 아우라를 몸소 보여줬다. 여기에 박지현은 화이트 슈트로 환복 후 반전의 ‘그대가 웃으면 좋아’ 무대까지 선보여 현장을 뜨겁게 달궜다. 박지현은 달달한 음색으로 ‘그대가 웃으면 좋아’를 부르며 팬들의 마음을 또 한 번 사로잡았다.

앞서 박지현은 지난달 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘트롯뮤직어워즈 2025’(TROT MUSIC AWARDS 2025)에 참석했다. ‘트롯뮤직어워즈 2025’에서 10대 가수상을 받으며 인기를 입증한 박지현은 최근 신곡 ‘녹아 버려요’를 발매, 무대와 예능을 넘나들며 바쁜 활약을 펼치고 있다.

‘트롯뮤직어워즈 2025’을 들썩이게 한 박지현은 SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’을 통해서도 팬들을 꾸준히 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

