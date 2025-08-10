올림픽체조경기장(KSPO DOME) 폭발물 신고에…“더보이즈 콘서트 시작 연기”(공식)

올림픽공원 KSPO DOME(옛 체조경기장)에 폭발물 설치가 신고됐다.

경찰과 소방당국에 따르면 10일 오후 서울 올림픽공원 한국체육산업개발 측에 ‘KSPO DOME에 폭발물을 설치했다’는 내용의 팩스가 접수됐다. 한국체육산업개발 측은 즉시 경찰에 신고했고, 현장으로 서울경찰청 기동순찰대와 경찰특공대 등이 출동했다. 소방당국에서도 소방차 19대와 인력 70여명이 출동해 폭발물 수색에 나섰다.

KSPO DOME에는 이날 오후 4시부터 그룹 더보이즈의 콘서트가 예정되어 있었다. 이날 공연은 더보이즈의 네 번째 월드 투어 'THE BOYZ <THE BLAZE> WORLD TOUR in SEOUL’의 일환이다.

더보이즈 소속사 원헌드레드 측은 이후 SNS에 긴급하게 ‘10일 공연 관련 공지’를 올렸다. 소속사는 “KSPO DOME 공연장 내부 시설 점검으로 인해 금일 하우스 오픈 및 공연 시작 시간이 부득이하게 연기될 예정이다. 정확한 오픈 및 공연 시간은 확인되는 대로 다시 안내드리겠다’고 알렸다.

공연 시작 예정 시간이던 오후 4시 현재, 아직 공연 시작 시간에 대한 정보는 알려지지 않았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]