“까불지 마라” 문구 적힌 3만 원 티셔츠, 제니가 입으니 품절대란?

사진= 제니 SNS

블랙핑크 제니가 파리에서의 일상을 공개하며 독보적인 매력을 다시 한 번 입증했다.

9일 제니는 자신의 SNS에 “파리에서의 하루”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 업로드했다. 사진 속 제니는 프랑스 파리 거리를 여유롭게 거닐며 소박하고 자연스러운 모습을 보여 눈길을 끌었다.

특히 메이크업 없이 찍힌 민낯 사진에서도 빛나는 미모는 감탄을 자아냈다. 무대 위에서 보여주는 시크하고 카리스마 넘치는 이미지와는 달리, 파리 골목을 배경으로 한 제니의 모습은 청초하고 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

하지만 가장 화제를 모은 건 제니의 패션이었다. 제니가 입고 있던 티셔츠는 국내 브랜드의 제품으로 가격은 3만 5천 원이었다. 이 티셔츠엔 ‘머리에 총 맞았냐. 우리 아빠 사격 잘해’라는 도발적인 문구가 적혀 있었고 뒷면엔 ‘까불지마라(kkabujimara)’라는 문장이 더해져 웃음을 자아냈다.

제니가 해당 의상을 착용한 직후, 온라인 패션몰에서는 해당 제품이 검색어 1위에 오르고, 판매량이 폭발적으로 증가해 실시간 인기 상품 순위 1위에 등극했다는 후문이다.

한편 블랙핑크는 현재 글로벌 팬들과 만나는 월드투어 ‘데드라인(DEADLINE)’을 진행 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]