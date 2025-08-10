‘아사달’ 송가인, ‘트롯뮤직어워즈’ 2관왕

가수 송가인이 ‘트롯뮤직어워즈 2025’에서 2관왕을 달성했다.

송가인은 10일 오전 방송된 SBS ‘트롯뮤직어워즈 2025’(TROT MUSIC AWARDS 2025)에서 여자 인기상과 10대 가수상을 수상했다.

송가인은 장민호, 안성훈, 손태진, 김희재, 전유진, 박지현과 나훈아의 ‘삶’을 열창하며 ‘트롯뮤직어워즈 2025’ 오프닝을 화려하게 열었다. 송가인은 힘 있는 보컬로 귀를 매료시켰다.

송가인은 ‘트롯뮤직어워즈 2025’에서 트롯의 부흥을 이끈 가수들에게 주어지는 10대 가수상을 수상, 관객석을 향해 거듭 인사하며 기쁜 마음을 내비쳤다. 이후 송가인은 팬들의 100% 투표로 선정된 여자 인기상을 수상하며 기립박수를 받았다.

송가인은 ‘트롯뮤직어워즈 2025’에서 ‘월하가약’과 ‘아사달’을 부르며 가슴을 울리는 무대를 완성해냈다. 송가인은 맑고 담백한 목소리로 듣는 이들을 울컥하게 만드는가 하면, 갈수록 몰아치는 고음까지 완벽하게 소화해냈다.

앞서 송가인은 지난달 일산 킨텍스 제1전시장에서 개최된 ‘트롯뮤직어워즈 2025’(TROT MUSIC AWARDS 2025)를 찾아 다채로운 무대들로 대중의 사랑에 보답했다. ‘트롯뮤직어워즈 2025’로 열기가 고조된 가운데, 송가인은 앞으로도 쉼 없는 열일을 이어갈 예정이다.

