개콘 출신 이재훈, 매운탕집 개조한 카페로 초대박 근황…“1000만번째 손님에겐 자동차 경품”

KBS2 ‘개그콘서트’ 출신 개그맨 이재훈이 카페 사업으로 대박이 난 근황을 전했다.

최근 유튜브 채널 근황 올림픽에는 ‘매운탕집 개조한 카페 초대박…'개콘' 개그맨 근황’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서는 이재훈이 게스트로 출연해 자신의 근황을 전했다.



이재훈은 자신의 카페에 대해 “이국적이면서 자연 친화적인 카페다. 오래전에 장모님이 이쪽에 터를 잡고 계셨다”고 소개했다. 이곳은 과거 매운탕을 파는 일반적인 가든이었지만 이재훈이 카페로 개조했다. 그는 “인테리어 인, 아웃을 제가 전부 다 하고 개조했다”고 자랑했다.

이재훈은 초입에 있는 방문자 수 전광판을 통해 매일 아침 방문자 수를 직접 카운팅하고 있었다. 이재훈은 “38만 명이 왔었다. 아침마다 카운팅을 매일 하면서 마음을 다잡는다”며 “5년간의 누적치다. 그래도 5년 동안 저 정도 오셨다면 큰 사랑을 받은 것”이라고 자랑스러워했다.



1000만 번째 손님에게는 자동차 한 대를 경품으로 줄 계획이라고 언급했다. 제작진이 “너무 적은 거 아니냐”고 하자 “집 한 채 해야 하나? 그럼 25평 아파트로 하겠다”고 웃었다.



카페 키오스크에는 ‘이재훈 라이브’라는 주문서가 있었다. 그는 “진짜 열심히 했다. 손님들을 위해 하루에 50곡도 부른다”며 “음료도 맛있게 만들어야겠지만 여기 오면 즐거움을 드려야 하니까”라고 밝혔다. 이어 “복이 있으려나. 고두심 선생님께서 여길 오셔서 솥빙수를 너무 맛있게 드셨다”고 이후로 입소문이 났다고 밝혔다.

이재훈은 “막상 오시면 제가 여기 없을 거라고 생각하는 분들이 많다. 그래서 오신 분들이 ‘진짜 있네?’ 하신다. 저는 그말이 기분 좋다. 그래서자리를 못 비우겠다. 눈도장을 찍어줘야 한다는 생각이어서 4년동안은 서울 스케줄 있는 날엔 무조건 여기 문을 닫았다. 여기 오면 나를 봐야지. 촬영하러 가는 날엔 문 닫자 했다. ‘에이 없잖아’ 소리 들을까봐”라고 강조했다.



연예인 시절과 달라진 수익에 대해서는 “연예인은 수입이 들쑥날쑥하다”며 “연예인 때는 하루아침에 억 단위로 들어온 적도 있지만 카페는 숫자에서 말해준다. 카운팅이 늘어가고 쌓이니까”라고 말했다.

가장 바빴던 날을 두고는 “마감하려고 정산하는데 중형차 한 대가 중고로 딱 보이더라. 한 3∼4만km 탄 걸로”라고 귀띔했다. 그러면서 “매일 차 사도 되겠다 생각이 들었다”며 “매잘 되고 돈을 잘 버는 것은 다행스럽고 좋은데, 너무 돈만 좇는 건 아니다”라고 밝혔다.

그는 “이 곳이 제 놀이터라고 생각한다. 과거에는 수동적인 삶을 살았는데 여기서는 능동적으로 바뀌었다”며 “사실은 여기가 제 무대다. 저를 찾기 위해서 거제도, 제주도, 외국에서 온다. 물론 과거보다 무대는 작지만 제가 가꿔놓은 무대에서 인사드리고 ‘너무 좋았어요’ 인사를 들으면 하루하루가 큰 무대에서 내려오는 것과 똑같다”고 지금 하고 있는 일에 애정을 드러냈다.

