‘아이브 시크릿’, 6인6색 큐피드…전원 센터 비주얼

그룹 아이브(IVE)가 신보 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'의 첫 트레일러 포토를 공개했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 9일 아이브 공식 SNS 채널을 통해 아이브 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿'의 첫 트레일러 포토를 선보이며 컴백 열기를 끌어올렸다.

공개된 사진 속 멤버들은 트레일러 영상의 '큐피드' 콘셉트를 이어받아 각기 다른 오브제를 활용해 6인 6색 매력을 드러냈다. 먼저 안유진은 CCTV 상황실과 심장 모형이 놓인 피아노 앞에서 강렬한 무드를 자아내 시선을 끌었고, 가을은 날개가 달린 아기 동물 형상과 조각상을 배경으로 우아함을 드러냈다. 레이는 시크한 눈빛과 함께 '큐피드 가이드북(CUPID'S GUIDEBOOK)'과 유니콘 인형을 활용해 독창적인 콘셉트를 완성했다.

이어 장원영은 히피 펌 스타일 헤어와 레드빛 상의로 신비로운 비주얼을 선보였다. 리즈는 풀뱅 헤어와 길게 늘어뜨린 생머리에 립커프를 매치해 이국적이면서도 몽환적인 매력을 발산했으며, 이서는 잔디밭 위 휴대전화와 수많은 전화기를 활용해 독특한 콘셉트를 담아냈다.

단체 트레일러 포토에서는 아이브의 유니크함이 돋보인다. 멤버들은 큐피드 날개가 걸린 벽을 배경으로 포즈를 취하며 '전원 센터급 비주얼'을 선보였다. 각기 다른 6색 매력에 날개 모양 귀걸이부터 날개 장식 부츠까지, 큐피드를 모티브로 한 디테일한 스타일링이 더해졌다.

아이브는 오는 25일 미니 4집 '아이브 시크릿'과 타이틀곡 'XOXZ'를 발매하고 정식 컴백한다. 최근 무빙 포스터 공개를 시작으로 트레일러 영상, 트레일러 포토 등 다채로운 티징 콘텐츠로 기대감을 끌어올리고 있는 가운데, '이블 큐피드(EVIL CUPID)'라는 전에 없던 콘셉트를 제시했다.

신보 '아이브 시크릿'은 아이브의 입체적인 매력을 한껏 담은 앨범이다. 아이브는 타이틀곡 'XOXZ'를 비롯한 수록곡들을 통해 익숙했던 당당함은 유지하면서도 그 안에 감춰진 이면과 반전의 태도를 드러낸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

