“이겼어야 했는데, 곧 득점할 것”…‘모두를 주목시킨’ LAFC 손흥민, 美 무대서 성공적 데뷔

손흥민이 10일 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 끝난 LAFC와 시카고 파이어와 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 27라운드 원정 경기 후반 교체 출전해 2-2 무승부에 힘을 보탰다. 사진=LAFC SNS

“우리가 이겼어야 했는데, 아쉽네요.”

새로운 전설의 시작, 성공적이다. LAFC 유니폼을 입은 손흥민이 데뷔전서 페널티킥을 유도하는 등 가벼운 몸놀림으로 ‘아메리칸 드림’의 출발을 알렸다.

손흥민은 10일 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 끝난 LAFC와 시카고 파이어와 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 27라운드 원정 경기 후반 교체 출전해 30분간 그라운드를 누볐다. 결정적인 동점골의 페널티킥을 유도하며 2-2 무승부에 힘을 보탰다. LAFC는 승점 37(10승7무6패)로 리그 5위에 안착했다.

입단 3일 만의 데뷔전, 문제는 없었다. 손흥민은 지난 7일 LAFC 유니폼을 입었다. 9일 비자 문제를 해결, 이날 성공적인 데뷔전을 치르면서 첫 단추를 잘 끼웠다. 사실 부담감은 컸다. ‘에이징 커브’를 직면하고 있다. 최근 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 프리시즌을 소화했다곤 하나, 적은 경기 수와 잦은 장거리 비행에 실전 감각이 떨어졌다. 팀 훈련도 참가하지 못해 동료와 손발을 맞출 시간 역시 없었다. MLS 역대 최고 이적료인 2650만 달러(약 369억원)로 이적한 만큼 기대에 부응해야 한다는 압박감까지 있었다.

보란듯이 가벼운 몸놀림을 자랑했다. 후반 16분(1-1) 뜨거운 함성이 경기장을 채웠다. 손흥민이 다비드 마르티네스와 교체돼 최전방 공격수로 출전하는 순간이었다. 손흥민은 교체 5분여 만에 첫 슈팅을 시도하며 감각을 찾아갔다. 이후 LAFC가 실점했으나 흔들리지 않았다. 후반 31분 동점골의 결정적인 역할을 했다. 역습 상황서 특유의 침투 능력을 발휘하며 골키퍼 정면으로 향했다. 과정에서 상대의 백태클에 중심을 잃었으나, 페널티킥을 얻어냈다. 데니스 부안가가 키커로 나서 골대 우측 상단에 슈팅을 꽂았고 동점골을 터뜨렸다.

손흥민 다운 모습이다. 약 30분간 총 3개의 슈팅, 패스 성공률 67%(6/9), 태클 성공률 100%(1/1) 등을 기록했다. 전력질주는 물론 넓은 시야로 뒷공간을 침투하는 등의 플레이로 빠른 적응력을 보였다. 동료와 호흡을 맞추며 더욱 강력해질 퍼포먼스에 대한 기대감을 갖기 충분했다.

손흥민이 지난 7일 미 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 미국프로축구(MLS) LA FC 입단 기자회견에서 본인의 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 들고 포즈를 취하고 있다. 사진=AP/뉴시스

스스로도 기대감이 크다. 스포츠 매체 ESPN에 따르면, 손흥민은 경기 후 “비기긴 했지만, 우리가 이겼어야 하는 경기라고 생각한다. 조금 아쉽다”며 “데뷔전을 치러 기쁘고, 얼른 골을 넣길 바란다. 이제 몸을 만들고 있다. 다음 주 경기에 선발 출전한다면 큰 영향력을 보이겠다”고 목소리를 높였다.

이날 모두가 손흥민을 주목했다. 교체 출전 전부터 방송 카메라는 손흥민을 잡았고, 코너킥 상황에도 몸 푸는 모습을 비췄다. 유니폼을 갈아입고 조끼를 착용할 때마저도 원샷은 그의 몫이었다. MLS 사무국도 동참했다. 공식 홈페이지를 통해 “손흥민의 시대가 공식적으로 시작됐다”며 “손흥민은 팀이 1-2로 뒤진 상황에서 영향력을 발휘했다. 일부 팬들은 역사적인 순간에 눈물을 흘리기도 했다”고 조명했다.

