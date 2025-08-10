‘빅히트 신인’ 코르티스, 데뷔앨범부터 ‘영 크리에이터 크루’ 이름값

‘빅히트 뮤직 신인’ 코르티스(CORTIS) 멤버 전원이 데뷔 앨범 제작에 참여해 눈길을 끈다.

코르티스(마틴·제임스·주훈·성현·건호)는 10일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에서 진행 중인 24시간 프리미어를 통해 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’ 트랙리스트를 공개했다.

신보에는 타이틀곡 ‘What You Want’를 포함해 ‘GO!’, ‘FaSHioN’, ‘JoyRide’, ‘Lullaby’ 등 총 다섯 곡이 수록된다. 데뷔 앨범임에도 멤버 전원이 크레디트에 이름을 올렸다. 특히 모든 트랙의 작사, 작곡에 멤버 3명 이상이 참여하는 등 높은 기여도가 눈에 띈다. 음악, 안무, 영상을 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’라는 수식어에 걸맞은 행보다.

타이틀곡 ‘What You Want’는 붐뱁(Boom bap) 리듬과 1960년대를 풍미한 사이키델릭 록(Psychedelic rock) 기타 리프가 어우러진 노래다. K-팝 그룹에서 보기 드문 실험적인 장르를 선택해 궁금증을 자극한다.

인트로곡 ‘GO!’는 힙합(Hip hop)과 팝(Pop)의 경계에 선 독창성이 돋보이는 트랙이다. 멤버 전원이 크레디트에 이름을 올렸다. 독특한 제목으로 궁금증을 자극하는 ‘FaSHioN’은 마틴, 주훈, 성현, 건호가 곡 작업에 참여했다. ‘JoyRide’는 ‘GO!’와 더불어 멤버 전원이 작사, 작곡에 함께한 곡이다. 마지막 트랙 ‘Lullaby’는 마틴을 필두로 제작됐으며 제임스와 성현이 곡 작업에 힘을 보태 기대를 높인다.

코르티스의 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 9월 8일 오후 6시 정식 발매된다. 이에 앞서 오는 18일 오후 6시 타이틀곡 ‘What You Want’를 음원으로 먼저 만날 수 있다.

