‘해외파 새싹들의 순조로운 출발’ 김지수, 분데스리가 2부 첫 선발-풀타임···이현주, 포르투갈 데뷔 어시스트

해외 무대서 도전장을 내미는 새싹들의 출발이 순조롭다.

센터백 김지수가 독일 프로축구 2.분데스리가(2부 리그) 카이저슬라우테른의 시즌 첫 승리에 기여했다. 선발 출전한 김지수는 10일 독일 카이저슬라우테른의 프리츠 발터 슈타디움에서 열린 샬케와의 2025~2026시즌 2라운드 홈경기에서 풀타임을 소화하며 1-0 승리에 힘을 보탰다.

한국 선수 중 최연소로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 데뷔전을 치렀다. 김지수는 지난 시즌 브렌트퍼드 유니폼을 입고 기대감을 모았다. 다만 많은 경기를 소화하진 못했다. 출전 시간을 늘리기 위해 올여름 카이저슬라우테른으로 임대 이적했다. 빠르게 새 소속팀에 녹아드는 중이다. 지난 8일 하노버와의 리그 개막전 교체 출전으로 데뷔했고, 이날 풀타임을 소화하며 기대감을 높였다.

높은 평점을 안았다. 김지수는 5차례 공중볼 경합에서 4차례 승리했다. 패스 성공률도 78%로 높았다. 축구 통계 매체 풋몹은 김지수에게 평점 7.3을 매겼다. 카이저슬라우테른 선수 중 3번째로 높은 평점이었다. 카이저슬라우테른은 후반 10분 마를론 리터의 페널티킥 골로 시즌 첫 승리를 안았다. 1승1패(승점 3)로 리그 11위에 위치했다.

이현주도 웃었다. 이현주는 이날 포르투갈 프로축구 프리메이라리가 아로카 데뷔전을 치르며 도움까지 기록했다. 프로투갈 아로카 시립경기장에서 열린 AVS와의 2025~2026시즌 프리메이라리가 1라운드 홈경기에서 3-1 승리에 힘을 기여했다.

이현주는 2선 공격수로 출발해 전반 8분 알폰소 트레사의 선제골을 도왔다. 좌측에서 상대 수비를 따돌린 뒤 크로스를 올렸고, 이를 트레사가 받아 헤더로 마무리했다. 후반 42분 브라이언 만실라와 교체되기 전까지 공수 다방면에서 활약했다. 이현주의 시간은 이제 시작이다. 독일 2부에서 임대 생활을 하다 올여름 이적 시장을 통해 아로카로 둥지를 옮겼다. 데뷔전부터 활약하면서 입지 다지기를 시작했다. 풋몹은 이현주에게 팀에서 두 번째로 높은 8.1의 평점을 매겼다.

트레사의 득점 후 아로카는 후반 9분 나이스 주아라, 후반 16분 트레사의 골로 3-0까지 앞섰다. 후반 45분 AVS의 네네에게 한 골 허용했지만, 3-1로 승리하며 웃었다.

