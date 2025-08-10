“이 노래 왜 틀어!” 10여명 비키니 난투극…머리채 잡고 파운딩까지

우크라이나 흑해 연안 오데사 골든비치에서 비키니 난투극이 벌어졌다. 이번 난투극의 원인은 ‘음악’으로 지목된다.

5일(현지시간) 영국 더선 등 외신은 이날 우크라이나 흑해 연안 오데사 골든비치에서 피서객들이 집단 난투극을 벌였다고 전했다.

피서객들이 모래 위에서 여름의 한가로움을 즐기던 그곳에 러시아 음악이 흘러나온 순간, 분위기는 급변했다.

공공장소에서 러시아 음악 재생이 금지된 우크라이나에서 이 소리는 곧 거센 항의와 고성이 오가는 충돌로 번졌다.

여성들이 머리채를 붙잡고 뒤엉켰고, 이를 말리던 남성들까지 가세하며 해변은 순식간에 아수라장이 됐다.

공공장소에서 러시아 음악을 트는 것이 금지된 우크라이나에서, 누군가 해변에서 러시아 음악을 틀자 피서객 간 갈등이 격화된 것.

현지 언론은 “누가 음악을 틀었는지는 밝혀지지 않았지만, 이번 사건은 단순한 시비를 넘어 전쟁이 남긴 사회적 긴장을 보여준다”고 전했다.

