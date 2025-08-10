김나영, 록 사운드 입은 발라드 장인

가수 김나영이 자신의 숨겨진 명곡을 새롭게 선보인다.

김나의 신보 'I Want You(2025 Band Ver.)'는 지난 2018년 발매된 정규 2집 `THE 2ND ALBUM : inner`의 수록곡을 밴드 버전으로 재해석한 앨범으로 앞서 5월 진행된 단독 콘서트에서 재해석 버전의 첫 선을 보인 후 팬들의 뜨거운 호응을 받은 바 있다.

이번 곡은 혼자라고 느끼는 누군가에게, 그리고 여전히 자신을 찾아가는 누군가에게 자신을 믿는 용기를 가지기를 바라는 굳센 마음을 담아낸 팝 스타일의 원곡을 풍성한 감각적인 록 사운드로 재해석해 김나영의 청량한 목소리와 폭발적인 가창력을 한층 더 돋보이게 한다.

특히 그동안 발라드를 주로 선보이며 대중들의 사랑을 받아왔던 김나영은 신곡을 통해 장르를 넘나드는 보컬리스트로서의 진가를 다시 한번 드러낸다.

한편 김나영의 신보 'I Want You(2025 Band Ver.)'는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

