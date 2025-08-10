'살림남' 박서진, 과거 선배 폭언·전 재산 날린 사기 당했다

'살림남'이 11주 연속 토요 예능 1위를 달성하며 흔들림 없는 인기 행보를 이어가고 있다.

지난 9일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 올해 데뷔 12주년을 맞은 박서진의 초심 다지기와 깜짝 결혼 소식을 전한 '품절남' 이민우의 러브스토리가 공개됐다. 시청률은 닐슨코리아 전국 집계 기준 6.7%를 기록했고, 이민우가 고정 수입이 없어 경제적 문제로 결혼 생활을 걱정하고 돈을 열심히 벌어야겠다고 다짐하는 장면이 7.9%의 최고 시청률을 나타냈다.

이날 방송에는 스페셜 MC로 김원희, 스페셜 게스트로 그룹 키키의 지유가 출연했다. 김원희는 과거 예능에서 함께 호흡을 맞췄던 은지원의 재혼 소식을 언급하며 "나이에 비해 4차원 같지만, 속도 깊고 참 괜찮은 후배이다. 혼자인 게 안타까웠는데 적기에 너무 잘된 것 같아서 축하해 주러 나왔다"라며 남다른 친분을 드러냈다.

그는 "결혼 언제 하는 거냐. 청첩장은 주는 거냐"고 물었고, 은지원은 가족과 조촐하게 결혼식을 치를 예정이라고 밝혔다. 이에 김원희는 "나 못 가? 1회 때도 못 갔는데? 한 번 가보자, 네 결혼식에 한복 입고"라며 은지원을 당황하게 했지만, 이내 그의 결혼을 진심으로 축하했다.

이어 박서진, 효정 남매의 영상이 공개됐다. 박서진은 노트북, 태블릿PC, 휴대폰을 동시에 하는가 하면, 효정 역시 검정고시 공부 중 휴대폰에 빠져 집중력을 잃었다. 서로의 휴대폰 사용 습관을 지적하던 두 사람은 말싸움을 벌인 끝에, 각자의 휴대폰 사용 기록을 확인했다. 박서진의 하루 평균 휴대폰 사용 시간은 무려 9시간 14분, 일주일 기준 엔터테인먼트 분야만 29시간 35분을 소비해 충격을 안겼다.

이에 박서진은 KBS 장수 예능 '옥탑방의 문제아들' 단독 게스트 출연을 앞두고 각오를 다지며, 일정 시간 동안 휴대폰 사용을 중단하는 '디지털 디톡스'를 실천하기로 했다. 그는 금욕 상자에 본인의 휴대폰과 효정의 휴대폰을 함께 넣고 7시간 타이머를 설정했지만, 이내 금단 증상에 시달리며 웃음을 자아냈다.

결국 디지털의 유혹을 견디다 못한 박서진은 효정과 함께 집을 빠져나와, 과거 무명 시절을 보냈던 옥탑방 동네로 향했다. 박서진은 "실제로 옥탑방에 살았던 적이 있다. '옥탑방 문제아들' 출연을 앞두고 초심을 찾고자 그 동네에 찾아가 봤다"며 "최근 데뷔 12주년이었다. '옥탑방 문제아들'이 인생 첫 토크쇼라 의미 있는 시간을 갖고 싶었다"고 설명했다.

과거를 회상하던 박서진은 자신에게 폭언을 퍼부었던 선배와 방송 출연을 미끼로 금전적 요구를 했던 사기꾼에 대한 이야기를 꺼냈다. 박서진은 "당시 내 전 재산이었던 150만 원을 잃었다"라며 "사람이 간절하고 벼랑 끝에 몰리면 그게 사기인 줄 알면서도 돈을 갖다 바치게 된다. 너도 조심해야 한다"라며 당부했다.

그는 스튜디오에서 "본인이 방송국 PD라고 하며 사무실로 초대했다. 거기에 카메라도 많고 방송국 로고도 있었다"라고 전했다. 이어 "방송에 출연하고 싶으면 1000만 원을 가져오라 했는데, 그때 제 전 재산이 150만 원뿐이었다. '이 돈으로라도 어떻게 안 될까요?' 하고 전 재산을 줬더니 그 돈을 받고는 잠적했다"고 전해 안타까움을 자아냈다.

동생 효정은 전 재산을 다 잃고도 지금의 자리에 오르기까지 열심히 노력해온 오빠를 보며 "대단하다. 오빠가 힘들었단 건 알았지만 이렇게까지 힘들다곤 생각을 못했다. 오빠의 몰랐던 부분을 들으면서 존경심이 들었다"고 털어놨다.

박서진은 자신이 살던 옥탑방 건물을 보며 남다른 감회를 드러냈다. 그는 "느낌이 다르긴 하다. 예전엔 옥탑방에서 내려다보는 풍경을 보며 '나도 성공하면 멋진 날이 오겠지'라고 생각했는데, 이제 정말 성공해서 이 자리에 있다는 게 뿌듯하다"고 밝혔다.

이어 박서진은 배고팠던 무명 시절 늘 가고 싶었던 갈빗집을 찾았다. 그는 "우울하거나 힘든 날, 모든 걸 내려놓고 삼천포로 향하고 싶은 마음을 달랠 때 먹었던 게 갈비다. 내 마음을 위로해주던 음식이 바로 갈비였다"고 고백했다.

그간의 시간을 회상한 박서진은 "응원해 주시는 팬분들께 감사하다는 생각이 들었고, 앞으로도 초심을 잃지 않고 더 열심히 해야겠다"고 다짐했다. 하지만 이후 출연한 '옥탑방의 문제아들'에서는 계속해서 문제를 틀려 웃음을 자아냈다. 박서진은 디지털 디톡스를 계속해서 할 거냐는 질문에 "아니요. 아이 러브 디지털"이라며 대답해 웃음을 안겼다.

최근 깜짝 결혼 발표를 해 화제를 모은 이민우의 이야기도 '살림남'에서 최초로 단독 공개됐다. 이민우는 제작진에게 먼저 연락해 "드릴 말씀이 있다"고 운을 뗐고, 이를 지켜보던 MC들까지 긴장감을 감추지 못했다. 이어 그는 제작진을 긴급 소환한 자리에서 "저 이제 장가갑니다"라고 선언해 모두를 놀라게 했다.

이민우는 2013년 일본 투어를 마친 뒤 지인 모임에서 재일교포 3세인 예비 신부를 처음 만났다고 회상했다. 이어 "홑몸이 아니다. 뱃속에 아이가 있다"라며 깜짝 발표를 이어가 놀라움을 안겼다. 태명은 '양양'으로, 양양 여행 중 생긴 아이라 그렇게 지었다고 설명했다.

또한 그는 2018년 마지막 만남 이후 오랜만에 재회해 연인이 됐다며, 예비 신부가 이혼 후 6세 딸을 키우고 있는 싱글맘이라고 밝혔다. 이어 방송에는 예비 신부와 그녀의 6세 딸과 가족처럼 지내는 이민우의 모습이 공개됐고, 특히 모델 야노 시호와 배우 이민정을 닮은 예비 신부의 미모가 시선을 사로잡았다.

이민우의 결혼 소식을 들은 부모님의 속마음도 전해졌다. 아버지는 "처음에 들었을 때 임신 6주 차라고 하더라. 결혼했다가 헤어진 사람이고 아이까지 있다는 이야기를 들었을 때 처음엔 의아하게 생각했다. 기분이 좀 짠하더라. 그래도 어쩌겠나. 운명이 그런데 어쩔 수 없지 않나"라고 다소 놀라고 당황스러웠던 심정을 조심스럽게 꺼냈다.

어머니는 "주변에 아무한테도 얘기를 안 했다. (걱정돼서) 말이 안 나왔다"라며 복잡한 상황을 선뜻 알리기가 어려웠음을 고백했다. 이어 "부모로서 걱정되는 마음이 있다"며 결혼을 온전히 축하하기만은 어려웠던 당시의 혼란스러웠던 감정을 전했다.

영상을 본 은지원과 김원희는 "부모님이 그동안 누구보다 간절하게 이민우의 결혼을 바라셨다"라며 "사랑하는 사람을 만난 건 정말 다행이지만, 결혼하실 분이 재혼이고 아이가 있다는 얘기를 들었을 땐 누구나 적잖이 당황했을 것 같다"고 공감했다.

이민우는 무거운 집안 분위기를 풀기 위해 직접 음식을 만들었고 부모님의 기분을 살폈다. 부모님은 이민우가 26억 사기 피해와 고정 수입 부재로 오랜 시간 경제적·심적으로 어려움을 겪어왔음을 잘 알고 있기에, 결혼 소식에도 걱정이 앞설 수밖에 없었다. 하지만 그럼에도 최대한 현실을 받아들이고자 노력했다.

식사를 이어가던 중 이민우는 조심스럽게 합가에 대한 이야기를 꺼냈다. 현재 가족들은 이민우가 안방, 누나가 작은방, 부모님이 거실을 사용하고 있는 상황. 그는 "아내 될 여자친구와 딸이랑 여기서 살려고 한다"고 말했고, 부모님은 이 좁은 데서 새 식구까지 7명이 다 같이 어떻게 사냐며 당황했다. 이에 어머니는 급기야 "정 그렇다면 우리가 남원 시골집에 내려가서 살겠다. 요새 젊은이들은 같이 안 살고 싶어 한다"고 말했다.

하지만 이민우는 "남원 시골집을 정리하고 같이 살자"며 합가에 대한 뜻을 굽히지 않았다. 이어 현실적으로 어려운 상황 속에서도 부모님과 함께 살고자 하는 이유를 털어놨다. 그는 건강이 좋지 않은 부모님을 걱정했고, 특히 어머니가 치매와 우울증을 앓아 현관 비밀번호를 잊어 집에 들어가지 못한 적이 있었던 만큼 더 곁에서 함께 지내고 싶어 했다.

또한 그는 지금은 독립할 수 있는 경제적인 여건이 되지 않는다며, 결혼을 앞두고 마주한 높은 현실의 벽 앞에서 고민이 깊어졌음을 털어놨다. 고정 수입이 없어서 집 문제부터 앞으로의 교육 문제까지 여러 가지로 고민이 많다고 했다. 행복한 시작을 준비하면서도 현실적인 무게를 온몸으로 느끼고 있는 속내였다.

반면 부모님은 시부모님과 시누이와 함께 생활하는 것이 쉽지 않을 수 있다며 예비 신부를 걱정했다. 이에 이민우는 "예비 신부가 부모님만 괜찮으시고 딸이 이해해 준다면 함께 살고 싶다"라며 "부모님을 위해서라도 아이를 한국에서 낳는 게 맞다고 생각한다. 가족들이 허락해 주신다면 다 함께 지내고 싶다"라고 전했다. 평생 살아온 일본을 떠나 민우의 가족과 함께 살겠다고 결심해 준 예비 며느리의 진심에 부모님은 고마움과 감동을 느끼며 기특해했다.

부모님과의 식사를 마치고 이민우는 집 밖으로 나와 11세 연하 예비 신부와 영상 통화를 했다. 처음 화면에 비친 예비 신부의 모습에 모두가 놀라움을 감추지 못했다. 예비 신부가 부모님과의 대화를 궁금해하자 이민우는 "좋은 얘기 많이 해주셨다"라고 전하며, 한국으로 오는 것이 두렵지 않느냐고 물었다. 예비 신부는 "괜찮다. 부모님이 괜찮으시면 우리는 너무 좋다"라며 씩씩하게 답했고, 두 사람은 서로를 향한 애틋한 마음을 확인했다.

이번 '살림남'은 데뷔 12주년을 맞아 초심을 되새기며 과거를 돌아보는 박서진의 진솔한 이야기가 감동을 줬다. 또 깜짝 결혼 소식을 전한 이민우는 인생의 새로운 전환점을 맞이한 가운데, 현실적인 가족의 모습을 마주하며 가장으로서의 책임감을 되새겨 시청자들의 깊은 공감을 이끌어냈다.

'살림남'은 매주 토요일 오후 9시 20분 KBS 2TV에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]