'데뷔 10주년' DAY6, 비주얼 아트워크 첫 공개…온기가 가득

DAY6(데이식스)가 그룹의 음악 여정을 톺아볼 수 있는 콘텐츠를 오픈했다.

DAY6는 8월 4일 그룹 공식 SNS 채널에 'DAY6(데이식스) 10th Anniversary Announcement : The DECADE of us'(텐스 애니버서리 어나운스먼트 : 더 데케이드 오브 어스)를 게재하고 데뷔 10주년 기념 프로젝트를 소개했다. 9일에는 해당 프로젝트의 일환인 비주얼 아트워크를 차례로 선보여 팬들을 설레게 했다.

먼저 오전 9시 7분 공개된 비주얼 아트워크는 데뷔곡 'Congratulations'(콩그레츄레이션)으로 따스한 분위기의 일러스트레이션이 더해져 몽글한 감성을 선사했다. 이어 오후 2시 6분 선보인 '예뻤어'는 2017년 당시 매달 신곡을 발표했던 Every DAY6(에브리 데이식스) 프로젝트의 곡으로, 차곡히 쌓아온 곡작업 능력으로 꽃피운 음악성을 떠올리게 했다. 오후 6시 7분 오픈한 'My Day'(마이 데이)는 DAY6의 단짝이자 10년을 함께 걸어준 My Day(공식 팬덤명)를 연상시켜 애틋한 감정을 배가했다.

DAY6는 앨범 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 이후 약 5년 11개월 만인 오는 9월 5일 새 정규 음반 'The DECADE'를 발매하고 컴백한다. 이에 앞서 8월 30일과 31일 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 단독 콘서트 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'를 개최하고 컴백 전야제를 보낸다. < The DECADE > 고양 공연은 국내 밴드 사상 최초로 고양종합운동장에 단독 입성하는 것이자 데뷔 10주년 투어의 포문을 알리는 콘서트로 특별한 의미를 지닌다.

2015년 9월 7일 데뷔한 DAY6는 올해 신곡 발표와 다양한 공연을 통해 'K팝 대표 밴드' 행보를 이어가고 있다. 지난 5월 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우)로 각종 국내 음원 차트 최상위권에 이름 올렸고 같은 달 9일~11일, 16일~18일에는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 6회 단독 공연으로 총 9만 6천 관객을 동원하며 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR < FOREVER YOUNG >'(< 포에버 영 >)의 피날레를 장식했다. 7월 18일~20일, 25일~27일에는 잠실실내체육관에서 네 번째 공식 팬미팅 'DAY6 4TH FANMEETING < PIER 10: All My Days >'(< 피어 텐: 올 마이 데이즈 >)로 팬들과 만났다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

